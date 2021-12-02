https://tr.sputniknews.com/20211202/bahse-girerim-putin-korkudan-titriyordur-ingilizler-tank-uzerindeki-disisleri-bakanini-tiye-aldi-1051357986.html
'Bahse girerim Putin korkudan titriyordur': İngilizler, tank üzerindeki dışişleri bakanını tiye aldı
'Bahse girerim Putin korkudan titriyordur': İngilizler, tank üzerindeki dışişleri bakanını tiye aldı
The Telegraph gazetesi okurları, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un Estonya ziyareti sırasında askeri üsse tankla gitmesini alaya aldı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T05:39+0300
2021-12-02T05:39+0300
2021-12-02T05:39+0300
dünya
rusya
ingiltere
estonya
tank
liz truss
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İngiltere'de The Telegraph okurları, Dışişleri Bakanı Liz Truss'un Estonya'da bir askeri üsse tankla gittiği görüntülerle dalga geçti.Okurların konuyla ilgili habere yaptıkları yorumlardan bazıları şöyle:Cliff Woods: "Rusya'ya göz dağı mı? Kremlin korkudan titriyor olmalı."GJWhite: "Bahse girerim ki Putin korkudan titriyordur."Bazı okurlar, eski Başbakan Margaret Thatcher'ın 1986'daki benzer bir eylemine atıf yaparak şu yorumlarda bulundu:Oliver Fort: "Bayan Thatcher ile mukayese için tek karelik bir fotoğraf açıkça yeterli değil."Graham Cove: "35 yıl geçti ve tank aynı!"Okurlar yorumlarında Ukrayna konusuna da değindi:Robert Griffiths: "Ukrayna, NATO kuvvetlerinin veya Rus birliklerinin olmayacağı bir ‘tampon devlet’ olarak kalmalı."David Barbour: "Ukrayna'ya saldırmayın Bay Putin, yoksa çok kızarız! (Bu arada, biraz daha gaz gönderebilir misiniz?)"The Times tarafından yayınlanan videoda Truss, giydiği kamuflaj yelek ve kask ile tankın üzerinde karla kaplı alandan poligona doğru hareket ediyor.Burada İngiliz birlikleriyle bir araya gelen Truss, Ukrayna’ya desteğini yinelelediği ve Moskova’yı ‘saldırganlığa’ karşı uyardığı konuşmasının ardından NATO dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere ayrılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211201/stoltenberg-ukraynanin-uyeligi-icin-tum-nato-ulkelerinin-destegine-ihtiyac-var-1051311430.html
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rusya, ingiltere, estonya, tank, liz truss
'Bahse girerim Putin korkudan titriyordur': İngilizler, tank üzerindeki dışişleri bakanını tiye aldı
The Telegraph gazetesi okurları, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un Estonya ziyareti sırasında askeri üsse tankla gitmesini alaya aldı.
İngiltere'de The Telegraph okurları, Dışişleri Bakanı Liz Truss'un Estonya'da bir askeri üsse tankla gittiği görüntülerle dalga geçti.
Okurların konuyla ilgili habere yaptıkları yorumlardan bazıları şöyle:
Cliff Woods: "Rusya'ya göz dağı mı? Kremlin korkudan titriyor olmalı."
GJWhite: "Bahse girerim ki Putin korkudan titriyordur."
Bazı okurlar, eski Başbakan Margaret Thatcher'ın 1986'daki benzer bir eylemine atıf yaparak şu yorumlarda bulundu:
Oliver Fort: "Bayan Thatcher ile mukayese için tek karelik bir fotoğraf açıkça yeterli değil."
Graham Cove: "35 yıl geçti ve tank aynı!"
Okurlar yorumlarında Ukrayna konusuna da değindi:
Robert Griffiths: "Ukrayna, NATO kuvvetlerinin veya Rus birliklerinin olmayacağı bir ‘tampon devlet’ olarak kalmalı."
David Barbour: "Ukrayna'ya saldırmayın Bay Putin, yoksa çok kızarız! (Bu arada, biraz daha gaz gönderebilir misiniz?)"
The Times tarafından yayınlanan videoda Truss, giydiği kamuflaj yelek ve kask ile tankın üzerinde karla kaplı alandan poligona doğru hareket ediyor.
Burada İngiliz birlikleriyle bir araya gelen Truss, Ukrayna’ya desteğini yinelelediği ve Moskova’yı ‘saldırganlığa’ karşı uyardığı konuşmasının ardından NATO dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere ayrılmıştı.