https://tr.sputniknews.com/20211202/bakan-akar-haklarimizi-cignetmedik-cignetmemekte-kararliyiz-1051372720.html

Bakan Akar: Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmemekte kararlıyız

Bakan Akar: Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmemekte kararlıyız

Milli Savunma Bakanı Akar, "Bugüne kadar ülke olarak kararlı duruşumuzla, azim ve kararlılıkla hak ve menfaatlerimizi her alanda koruduk, korumaya devam... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T14:39+0300

2021-12-02T14:39+0300

2021-12-02T14:46+0300

politika

hulusi akar

tsk

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Bakan Akar, "Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları neyse bunu herhangi bir tahdide meydan vermeksizin karşılayacak noktaya geleceğiz" açıklaması yaptı. "Türkiye tarihi, değerleri, coğrafyası ve Silahlı Kuvvetleriyle bir bütün halinde güçlü bir ülkedir" diyen Akar, şu ifadeleri kullandı: "Bugüne kadar ülke olarak kararlı duruşumuzla, azim ve kararlılıkla hak ve menfaatlerimizi her alanda koruduk, korumaya devam ediyoruz. Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmemekte kararlıyız."

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hulusi akar, tsk