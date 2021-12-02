Bakan Akar: Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmemekte kararlıyız

Bakan Akar, "Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları neyse bunu herhangi bir tahdide meydan vermeksizin karşılayacak noktaya geleceğiz" açıklaması yaptı. "Türkiye tarihi, değerleri, coğrafyası ve Silahlı Kuvvetleriyle bir bütün halinde güçlü bir ülkedir" diyen Akar, şu ifadeleri kullandı: "Bugüne kadar ülke olarak kararlı duruşumuzla, azim ve kararlılıkla hak ve menfaatlerimizi her alanda koruduk, korumaya devam ediyoruz. Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmemekte kararlıyız."
Milli Savunma Bakanı Akar, "Bugüne kadar ülke olarak kararlı duruşumuzla, azim ve kararlılıkla hak ve menfaatlerimizi her alanda koruduk, korumaya devam ediyoruz. Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmemekte kararlıyız" dedi.
Bakan Akar, "Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları neyse bunu herhangi bir tahdide meydan vermeksizin karşılayacak noktaya geleceğiz" açıklaması yaptı.
"Türkiye tarihi, değerleri, coğrafyası ve Silahlı Kuvvetleriyle bir bütün halinde güçlü bir ülkedir" diyen Akar, şu ifadeleri kullandı:
"Bugüne kadar ülke olarak kararlı duruşumuzla, azim ve kararlılıkla hak ve menfaatlerimizi her alanda koruduk, korumaya devam ediyoruz. Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmemekte kararlıyız."