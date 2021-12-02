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https://tr.sputniknews.com/20211202/benzine-zam-geldi-1051377283.html
Benzine zam geldi
Benzine zam geldi
Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geldi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T16:06+0300
2021-12-02T16:11+0300
ekonomi
benzin
akaryakıt
ekonomik kriz
zam
enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)
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Benzine gelecek zammı EPGİS duyurdu.EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 03/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 44 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
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benzin, akaryakıt, ekonomik kriz, zam, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)

Benzine zam geldi

16:06 02.12.2021 (güncellendi: 16:11 02.12.2021)
© AABenzin, motorin, akaryakıt
Benzin, motorin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geldi.
Benzine gelecek zammı EPGİS duyurdu.
EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 03/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 44 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
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