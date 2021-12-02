Benzine zam geldi

Benzine gelecek zammı EPGİS duyurdu.EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 03/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 44 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geldi.
Benzine gelecek zammı EPGİS duyurdu.
EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 03/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 44 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
03/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 44 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.