https://tr.sputniknews.com/20211202/benzine-zam-geldi-1051377283.html

Benzine zam geldi

Benzine zam geldi

Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geldi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T16:06+0300

2021-12-02T16:06+0300

2021-12-02T16:11+0300

ekonomi

benzin

akaryakıt

ekonomik kriz

zam

enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)

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Benzine gelecek zammı EPGİS duyurdu.EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 03/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 44 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

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2021

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benzin, akaryakıt, ekonomik kriz, zam, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)