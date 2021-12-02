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Birleşmiş Milletler: Dünyadaki gıda fiyatları son 10 yılın zirvesinde
Birleşmiş Milletler: Dünyadaki gıda fiyatları son 10 yılın zirvesinde
Birleşmiş Milletler'e bağlı faaliyet gösteren Gıda ve Tarım Örgütü, dünyadaki gıda fiyatı artışının kasım ayında da devam ederek son 10 yılın zirvesine... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T13:29+0300
2021-12-02T13:29+0300
ekonomi
gıda fiyatları
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Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda fiyat endeksinin kasım ayında 134.4 puana ulaşarak 4 aydır üst üste gıda fiyatlarında artış gözlendiğini bildirdi. Örgütün verilerine göre dünyadaki gıda fiyatları artışını sürdürürken, geçtiğimiz ayın puanı Haziran 2011'den bu yana görülen en yüksek seviye oldu.Tarımsal ürün fiyatları, hasatta yaşanan aksaklıklar ve yüksek talep yoğunluğu nedeniyle geçtiğimiz yıl keskin bir şekilde yükseldi. FAO'nun tahıl fiyat endeksi kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3.1, bir önceki yıla göre ise yüzde 23.2 yükseliş kaydetti ve buğday fiyatları Mayıs 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.Buğday fiyatlarının Avustralya'daki mevsim dışı yağışlar ve Rusya'daki ihracat tedbirleri üzerinde muhtemel değişikliklerin yarattığı belirsizliklerden etkilendiğini kaydeden FAO, süt ürünleri fiyat endeksinin de geçen aya göre yüzde 3.4 arttığını açıkladı. Açıklamada, "Tüketiciler zorlaşan piyasa beklentisi içerisine girip tedariklerini güvence altına almaya çalıştıkça, tereyağı ve süt tozu için güçlü küresel ithalat talebi devam etti" denildi.Küresel şeker fiyatları son bir ayda yüzde 1.4 artış gösterirken, geçen yıldan bu yana artışın yüzde 40'a yaklaştığı belirtildi. FAO, şeker fiyatlarındaki artışın sebebi olarak ethanol fiyatlarının yükselmesini gösterdi.Küresel et fiyatları endeksi, son dört aydır azalışını sürdürerek, geçen aya nazaran yüzde 0.9 düşüş kaydetti. Bitkisel yağ fiyatlarında yüzde 0.3 azalış tespit edilirken, uluslararası palm yağı fiyatları sabit kaldı.
https://tr.sputniknews.com/20211027/gida-urunlerinde-fiyat-dalgalanmalari-urun-gozetim-mekanizmasi-ile-takip-edilecek-1050218025.html
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gıda fiyatları

Birleşmiş Milletler: Dünyadaki gıda fiyatları son 10 yılın zirvesinde

13:29 02.12.2021
© AFP 2021 / OZAN KOSETürkiye - koronavirüs - pazar - alışveriş - gıda
Türkiye - koronavirüs - pazar - alışveriş - gıda - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© AFP 2021 / OZAN KOSE
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Birleşmiş Milletler'e bağlı faaliyet gösteren Gıda ve Tarım Örgütü, dünyadaki gıda fiyatı artışının kasım ayında da devam ederek son 10 yılın zirvesine ulaştığını duyurdu.
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda fiyat endeksinin kasım ayında 134.4 puana ulaşarak 4 aydır üst üste gıda fiyatlarında artış gözlendiğini bildirdi. Örgütün verilerine göre dünyadaki gıda fiyatları artışını sürdürürken, geçtiğimiz ayın puanı Haziran 2011'den bu yana görülen en yüksek seviye oldu.
Tarımsal ürün fiyatları, hasatta yaşanan aksaklıklar ve yüksek talep yoğunluğu nedeniyle geçtiğimiz yıl keskin bir şekilde yükseldi.
FAO'nun tahıl fiyat endeksi kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3.1, bir önceki yıla göre ise yüzde 23.2 yükseliş kaydetti ve buğday fiyatları Mayıs 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Buğday fiyatlarının Avustralya'daki mevsim dışı yağışlar ve Rusya'daki ihracat tedbirleri üzerinde muhtemel değişikliklerin yarattığı belirsizliklerden etkilendiğini kaydeden FAO, süt ürünleri fiyat endeksinin de geçen aya göre yüzde 3.4 arttığını açıkladı. Açıklamada, "Tüketiciler zorlaşan piyasa beklentisi içerisine girip tedariklerini güvence altına almaya çalıştıkça, tereyağı ve süt tozu için güçlü küresel ithalat talebi devam etti" denildi.
Küresel şeker fiyatları son bir ayda yüzde 1.4 artış gösterirken, geçen yıldan bu yana artışın yüzde 40'a yaklaştığı belirtildi. FAO, şeker fiyatlarındaki artışın sebebi olarak ethanol fiyatlarının yükselmesini gösterdi.
Küresel et fiyatları endeksi, son dört aydır azalışını sürdürerek, geçen aya nazaran yüzde 0.9 düşüş kaydetti. Bitkisel yağ fiyatlarında yüzde 0.3 azalış tespit edilirken, uluslararası palm yağı fiyatları sabit kaldı.
Alışveriş - market - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
TÜRKİYE
Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmaları 'Ürün Gözetim Mekanizması' ile takip edilecek
27 Ekim, 10:05
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