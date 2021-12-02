AGİT toplantısında Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı tutumu konusunda derin endişeleri olan ABD'nin Ukrayna'yı NATO müttefikleriyle birlikte destekleyeceğini' söyledi.AGİT toplantısındaki yoğun görüşme trafiği öncesinde NATO üyesi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Rusya ile Ukrayna arasında Donbass konusunda arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu açıklamış, teklif hem Moskova hem Kiev tarafından olumlu karşılanmıştı.
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rusya, abd, ukrayna, nato, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
Blinken: ABD'nin Ukrayna'ya sarsılmaz desteğine NATO müttefikleri de katılıyor
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) İsveç başkenti Stockholm'de düzenlediği yıllık dışişleri bakanları toplantısıa katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in gündemi Rusya. Toplantıda Rusya ve Ukrayna'dan mevkidaşlarıyla görüşme sürecindeki Blinken, Ukrayna üzerinden Moskova'yı hedef alan açıklamalar yaptı.
AGİT toplantısında Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı tutumu konusunda derin endişeleri olan ABD'nin Ukrayna'yı NATO müttefikleriyle birlikte destekleyeceğini' söyledi.
AGİT toplantısındaki yoğun görüşme trafiği öncesinde NATO üyesi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Rusya ile Ukrayna arasında Donbass konusunda arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu açıklamış, teklif hem Moskova hem Kiev tarafından olumlu karşılanmıştı.