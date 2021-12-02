https://tr.sputniknews.com/20211202/bm-genel-sekreteri-omicron-yuzunden-afrikaya-seyahat-apartheidi-kabul-edilemez-1051353187.html
BM Genel Sekreteri: Omicron yüzünden Afrika'ya seyahat apartheid'ı kabul edilemez
BM Genel Sekreteri: Omicron yüzünden Afrika'ya seyahat apartheid'ı kabul edilemez
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle Afrika'da bazı ülkelere seyahat... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T00:09+0300
2021-12-02T00:09+0300
2021-12-02T00:09+0300
koronavirüs
güney afrika
birleşmiş milletler (bm)
seyahat kısıtlaması
bm genel sekreteri antonio guterres
apartheid
varyant
omicron
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi'nde Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle herhangi bir ülkeye seyahat kısıtlaması getirilmesinin 'ceza niteliğinde olduğu' değerlendirmesinde bulundu.Kısıtlamalar için 'seyahat apartheid'ı' nitelemesinde bulunan ve bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Guterres, seyahat ve ekonomik angajman sırasında Kovid-19'un bulaşma riskini azaltmanın tek yolunun yolculara sürekli test yapılması olduğunu söyledi.Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de Kovid-19 nedeniyle Afrika ülkelerine uygulanan seyahat kısıtlamalarını kınadı.Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Omicron' olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantının tespit edildiği bildirilmişti.apartÇok sayıda ülke, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika ve bazı Afrika ülkelerine seyahat yasağı uygulama kararı almıştı.Güney Afrika'da 1948'den itibaren 46 yıl boyunca resmi devlet politikası olarak uygulanan apartheid rejimi, ülkedeki Avrupa kökenli beyaz azınlık nüfusun, siyahlar ve diğer ırklardan üstünlüğünü temel alıyordu.Bu kapsamda beyaz olmayan Güney Afrikalılara her alanda ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılırken özellikle siyahlara karşı ciddi baskı ve şiddet uygulanıyordu.1980'lerden itibaren uluslararası toplumun şiddetli baskı ve yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan apartheid rejimi, 1994'te Güney Afrika'nın ilk siyah Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın iktidara gelmesiyle resmen sona erdi.
https://tr.sputniknews.com/20211201/afrika-birliginden-omicron-varyanti-nedeniyle-uygulanan-seyahat-kisitlamalarina-kinama-1051352604.html
https://tr.sputniknews.com/20211201/abdde-ilk-omicron-varyanti-tespit-edildi-1051350097.html
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güney afrika, birleşmiş milletler (bm), seyahat kısıtlaması, bm genel sekreteri antonio guterres, apartheid, varyant, omicron
BM Genel Sekreteri: Omicron yüzünden Afrika'ya seyahat apartheid'ı kabul edilemez
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle Afrika'da bazı ülkelere seyahat kısıtlamaları getirilmesinin 'apartheid2 olduğunu ve bunun kabul edilemeyeceğini söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres,
BM Genel Merkezi'nde Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed
ile düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle herhangi bir ülkeye seyahat kısıtlaması getirilmesinin 'ceza niteliğinde olduğu' değerlendirmesinde bulundu.
Kısıtlamalar için 'seyahat apartheid'ı' nitelemesinde bulunan ve bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Guterres, seyahat ve ekonomik angajman sırasında Kovid-19'un bulaşma riskini azaltmanın tek yolunun yolculara sürekli test yapılması olduğunu söyledi.
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de Kovid-19 nedeniyle Afrika ülkelerine uygulanan seyahat kısıtlamalarını kınadı.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Omicron' olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantının tespit edildiği bildirilmişti.apart
Çok sayıda ülke, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika ve bazı Afrika ülkelerine seyahat yasağı uygulama kararı almıştı.
Güney Afrika'da 1948'den itibaren 46 yıl boyunca resmi devlet politikası olarak uygulanan apartheid rejimi, ülkedeki Avrupa kökenli beyaz azınlık nüfusun, siyahlar ve diğer ırklardan üstünlüğünü temel alıyordu.
Bu kapsamda beyaz olmayan Güney Afrikalılara her alanda ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılırken özellikle siyahlara karşı ciddi baskı ve şiddet uygulanıyordu.
1980'lerden itibaren uluslararası toplumun şiddetli baskı ve yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan apartheid rejimi, 1994'te Güney Afrika'nın ilk siyah Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın iktidara gelmesiyle resmen sona erdi.