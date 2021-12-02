Bursa’da 100 gram simit 3 lira oldu

Bursa Simitçiler ve Unlu Mamül İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, yaptığı yazılı açıklamada, artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını belirterek, 100 gram normal simidin 2,5 liradan 3 liraya, tereyağlı simidin ise 3 liradan 3,5 liraya yükseldiğini belirtti.İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.
Bursa’da 100 gram simidin fiyatı, 2,5 liradan 3 liraya yükseldi. Tereyağlı simidin fiyatı ise 3,5 lira oldu.
Bursa Simitçiler ve Unlu Mamül İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, yaptığı yazılı açıklamada, artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını belirterek, 100 gram normal simidin 2,5 liradan 3 liraya, tereyağlı simidin ise 3 liradan 3,5 liraya yükseldiğini belirtti.
İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.