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Bursa'da kaybolan engelli genç donmak üzereyken bulundu
Bursa'da kaybolan engelli genç donmak üzereyken bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğle saatlerinde evinden çıkan ve saatlerce haber alınamayan engelli genç, ekiplerce donmak üzereyken bulundu. Genç, hastaneye... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T00:37+0300
2021-12-02T00:37+0300
türkiye
bursa
inegöl
kayıp
zihinsel engelli
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç, 9 saat sonra donmak üzereyken bulundu.Kırsal Hamamlı Mahallesi'nde ikamet eden ve gündüz evden ayrıldıktan sonra dönmeyen 19 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet Kardaş'ın ailesi durumu jandarmaya bildirdi.Harekete geçen jandarma, AFAD ve İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.Zihinsel engelli genç, ekiplerce evinden yaklaşık 50 kilometre uzakta, Bilecik'in Bozüyük ilçesi Aksutekke köyü mevkisinde donmak üzereyken bulundu.Yaklaşık 9 saat sonra bulunan Kardaş, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211125/istanbul-silivride-25-yasindaki-bedensel-ve-zihinsel-engelli-memur-ortadan-kayboldu-1051152952.html
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bursa, inegöl, kayıp, zihinsel engelli

Bursa'da kaybolan engelli genç donmak üzereyken bulundu

00:37 02.12.2021
© DHABursa'nın İnegöl ilçesinde öğle saatlerinde evinden çıkan ve saatlerce haber alınamayan engelli genç, ekiplerce donmak üzereyken bulundu. Genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğle saatlerinde evinden çıkan ve saatlerce haber alınamayan engelli genç, ekiplerce donmak üzereyken bulundu. Genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© DHA
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğle saatlerinde evinden çıkan ve saatlerce haber alınamayan engelli genç, ekiplerce donmak üzereyken bulundu. Genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç, 9 saat sonra donmak üzereyken bulundu.
Kırsal Hamamlı Mahallesi'nde ikamet eden ve gündüz evden ayrıldıktan sonra dönmeyen 19 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet Kardaş'ın ailesi durumu jandarmaya bildirdi.
Harekete geçen jandarma, AFAD ve İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.
Zihinsel engelli genç, ekiplerce evinden yaklaşık 50 kilometre uzakta, Bilecik'in Bozüyük ilçesi Aksutekke köyü mevkisinde donmak üzereyken bulundu.
Yaklaşık 9 saat sonra bulunan Kardaş, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İstanbul Silivri'de 25 yaşındaki engelli memur ortadan kayboldu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
TÜRKİYE
İstanbul Silivri'de 25 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli memur ortadan kayboldu
25 Kasım, 18:10
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