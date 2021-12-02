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Çariçe İkinci Katerina'nın aşılamanın önemine dikkat çektiği mektubu açık artırmada satıldı
Çariçe İkinci Katerina'nın aşılamanın önemine dikkat çektiği mektubu açık artırmada satıldı
Rus İmparatorluğu’nu 34 yıl yöneten Çariçe İkinci Katerina’nın 1787’de yazdığı çiçek aşısı hakkındaki mektubu ve portresi 951 bin pounda alıcı buldu. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T16:11+0300
2021-12-02T16:19+0300
rusya
yaşam
ressam
açık artırma
aşı
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İngiltere’nin başkenti Londra’daki MacDougall’s Müzayede Evi’nde Büyük Katerina olarak da anılan Çariçe İkinci Katerina’nın 1787’de Rus General Pyotr Rumyantsev’e yazdığı mektup ve Rus Ressam Dmitriy Levitskiy’nin imzasını taşıyan portresi açık artırmaya çıkarıldı.Açık artırma neticesinde mektup ve portrenin çekiç fiyatı 951 pound oldu.Rusya’nın ilk aşılama kampanyasını belgeliyorÇariçenin mektubu, Rusya’nın ilk aşılanma kampanyasıyla ilgili bilinen ilk tarihi belge olması bakımından önem taşıyor.Mektupta çiçek hastalığıyla mücadele için Malorossiya’da (Küçük Rusya) aşılamanın önemine dikkat çekiliyor.Londra’da hafta başında bir kez daha Rus sanat eserlerinin satış sezonu başladı. 2011 yılından beri kentte her ilkbahar ve sonbaharda Russian Art Week (Rus Sanatı Haftası) düzenleniyor. Bu süreçte Sotheby’s, Christie’s, MacDougall’s ve Bonhams müzayede evlerinde Rusya’dan eserlerin satıldığı büyük açık artırmalar düzenleniyor.Rusya 18 Ocak’tan bu yana koronavirüse karşı aşılama kampanyası yürütüyor.
https://tr.sputniknews.com/20191026/car-ikinci-nikolay-ve-ailesinin-kaldigi-son-konut-romanov-ailesine-yonelik-anit-muzesi-olacak-1040479007.html
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rusya, ressam, açık artırma, aşı

Çariçe İkinci Katerina'nın aşılamanın önemine dikkat çektiği mektubu açık artırmada satıldı

16:11 02.12.2021 (güncellendi: 16:19 02.12.2021)
© SputnikÇariçe İkinci Katerina
Çariçe İkinci Katerina - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© Sputnik
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Rus İmparatorluğu’nu 34 yıl yöneten Çariçe İkinci Katerina’nın 1787’de yazdığı çiçek aşısı hakkındaki mektubu ve portresi 951 bin pounda alıcı buldu.
İngiltere’nin başkenti Londra’daki MacDougall’s Müzayede Evi’nde Büyük Katerina olarak da anılan Çariçe İkinci Katerina’nın 1787’de Rus General Pyotr Rumyantsev’e yazdığı mektup ve Rus Ressam Dmitriy Levitskiy’nin imzasını taşıyan portresi açık artırmaya çıkarıldı.
Açık artırma neticesinde mektup ve portrenin çekiç fiyatı 951 pound oldu.

Rusya’nın ilk aşılama kampanyasını belgeliyor

Çariçenin mektubu, Rusya’nın ilk aşılanma kampanyasıyla ilgili bilinen ilk tarihi belge olması bakımından önem taşıyor.
Mektupta çiçek hastalığıyla mücadele için Malorossiya’da (Küçük Rusya) aşılamanın önemine dikkat çekiliyor.
Londra’da hafta başında bir kez daha Rus sanat eserlerinin satış sezonu başladı. 2011 yılından beri kentte her ilkbahar ve sonbaharda Russian Art Week (Rus Sanatı Haftası) düzenleniyor. Bu süreçte Sotheby’s, Christie’s, MacDougall’s ve Bonhams müzayede evlerinde Rusya’dan eserlerin satıldığı büyük açık artırmalar düzenleniyor.
Rusya 18 Ocak’tan bu yana koronavirüse karşı aşılama kampanyası yürütüyor.
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