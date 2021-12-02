https://tr.sputniknews.com/20211202/carice-ikinci-katerinanin-asilamanin-onemine-dikkat-cektigi-mektubu-acik-artirmada-satildi-1051377691.html

Çariçe İkinci Katerina'nın aşılamanın önemine dikkat çektiği mektubu açık artırmada satıldı

Çariçe İkinci Katerina'nın aşılamanın önemine dikkat çektiği mektubu açık artırmada satıldı

Rus İmparatorluğu’nu 34 yıl yöneten Çariçe İkinci Katerina’nın 1787’de yazdığı çiçek aşısı hakkındaki mektubu ve portresi 951 bin pounda alıcı buldu. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T16:11+0300

2021-12-02T16:11+0300

2021-12-02T16:19+0300

rusya

yaşam

ressam

açık artırma

aşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051377603_0:52:1044:639_1920x0_80_0_0_2a4280205c4d21013f22ad6afb8f25ee.jpg

İngiltere’nin başkenti Londra’daki MacDougall’s Müzayede Evi’nde Büyük Katerina olarak da anılan Çariçe İkinci Katerina’nın 1787’de Rus General Pyotr Rumyantsev’e yazdığı mektup ve Rus Ressam Dmitriy Levitskiy’nin imzasını taşıyan portresi açık artırmaya çıkarıldı.Açık artırma neticesinde mektup ve portrenin çekiç fiyatı 951 pound oldu.Rusya’nın ilk aşılama kampanyasını belgeliyorÇariçenin mektubu, Rusya’nın ilk aşılanma kampanyasıyla ilgili bilinen ilk tarihi belge olması bakımından önem taşıyor.Mektupta çiçek hastalığıyla mücadele için Malorossiya’da (Küçük Rusya) aşılamanın önemine dikkat çekiliyor.Londra’da hafta başında bir kez daha Rus sanat eserlerinin satış sezonu başladı. 2011 yılından beri kentte her ilkbahar ve sonbaharda Russian Art Week (Rus Sanatı Haftası) düzenleniyor. Bu süreçte Sotheby’s, Christie’s, MacDougall’s ve Bonhams müzayede evlerinde Rusya’dan eserlerin satıldığı büyük açık artırmalar düzenleniyor.Rusya 18 Ocak’tan bu yana koronavirüse karşı aşılama kampanyası yürütüyor.

https://tr.sputniknews.com/20191026/car-ikinci-nikolay-ve-ailesinin-kaldigi-son-konut-romanov-ailesine-yonelik-anit-muzesi-olacak-1040479007.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ressam, açık artırma, aşı