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Chelsea, Premier Lig'de liderliğini sürdürdü
Chelsea, Premier Lig'de liderliğini sürdürdü
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Chelsea, Watford'ı 2-1 mağlup etti. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T02:38+0300
2021-12-02T02:38+0300
2021-12-02T02:39+0300
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Premier Lig'e, hafta içi oynanan karşılaşmalarla devam edildi. Lider Chelsea, Mount'un 29 ve Ziyech'in 72. dakikada attığı gollerle Watford deplasmanından galip ayrıldı.Watford'ın golü 43. dakikada Dennis'ten geldi. Watford kadrosundaki milli futbolcu Ozan Tufan, forma şansı bulamadı.Puan tablosunun 2. basamağındaki son şampiyon Manchester City, konuk olduğu Aston Villa'yı, Dias'ın 27 ve Bernardo Silva'nın 43. dakikadaki golleriyle 2-1 yenerek peş peşe 4. galibiyetini aldı.3. sıradaki Liverpool da deplasmanda oynadığı Everton maçını, Henderson'ın 9, Salah'ın 19 ve 64, Jota'nın 79. dakikada kaydettiği gollerle 4-1 kazandı.Puanını 33'e çıkaran Chelsea liderliğini sürdürdü. Londra ekibini, 32 puanla Manchester City ve 31 puanla Liverpool takip etti.
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premier lig, chelsea, haberler
Chelsea, Premier Lig'de liderliğini sürdürdü 02:38 02.12.2021 (güncellendi: 02:39 02.12.2021)
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Chelsea, Watford'ı 2-1 mağlup etti.
Premier Lig'e, hafta içi oynanan karşılaşmalarla devam edildi. Lider Chelsea,
Mount'un 29 ve Ziyech'in 72. dakikada attığı gollerle Watford deplasmanından galip ayrıldı. Watford'ın golü 43. dakikada Dennis'ten geldi. Watford kadrosundaki milli futbolcu Ozan Tufan, forma şansı bulamadı.
Puan tablosunun 2. basamağındaki son şampiyon
Manchester City, konuk olduğu Aston Villa'yı, Dias'ın 27 ve Bernardo Silva'nın 43. dakikadaki golleriyle 2-1 yenerek peş peşe 4. galibiyetini aldı.
3. sıradaki Liverpool da deplasmanda oynadığı Everton maçını, Henderson'ın 9, Salah'ın 19 ve 64, Jota'nın 79. dakikada kaydettiği gollerle 4-1 kazandı.
Puanını 33'e çıkaran Chelsea liderliğini sürdürdü. Londra ekibini, 32 puanla Manchester City ve 31 puanla Liverpool takip etti.