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CHP Sözcüsü Öztrak: Erdoğan bütçeyi daha doğmadan öldürdü
© DHAFaik Öztrak
© DHA
CHP Sözcüsü Öztrak, TBMM bütçe görüşmelerinde orta vadeli programda 2022-2024 yılları arasında dolar kuru için öngörülen rakamın değerini yitirdiğini belirterek, "Son 3 ayda ekonomide yaratılan türbülansla bütçe TBMM'den geçmeden kadük oldu. Bütçeyi hazırlayan Bakan da istifa etti. Erdoğan bütçeyi daha doğmadan öldürdü." ifadelerini kullandı.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından, TBMM bütçe görüşmelerinde orta vadeli programda 2022-2024 yılları arasında dolarda öngörülen rakamları paylaştı.
2024 yılı için 10.27 olarak öngörülen doların, kur şoku nedeniyle tahminleri geride bıraktığına dikkat çeken Öztrak, “TBMM’de görüşülen bütçenin de dayanağı olan OVP (Orta Vadeli Program), 5 Eylül 2021’de yayımlandı.O gün dolar kuru 8.31 TL idi. Bu gün, 13.43 TL. Son 3 ayda ekonomide yaratılan türbülansla bütçe TBMM’den geçmeden kadük (değerini yitirdi) oldu. Bütçeyi hazırlayan Bakan da istifa etti. Erdoğan bütçeyi daha doğmadan öldürdü” ifadelerini kullandı.
TBMM'de görüşülen bütçenin de dayanağı olan OVP, 5 Eylül 2021'de yayımlandı.— Faik Öztrak (@faikoztrak) December 2, 2021
O gün $ Kuru 8,31 TL idi. Bu gün, 13,43 TL.
Son 3 ayda ekonomide yaratılan türbülansla bütçe TBMM'den geçmeden kadük oldu.
Bütçeyi hazırlayan Bakan da istifa etti.
Erdoğan bütçeyi daha doğmadan öldürdü. pic.twitter.com/0oVzqg3iTa