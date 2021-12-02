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Çin Dışişleri Bakanı Yi: Etiyopya'nın iç sorunlarını çözmek için dış müdahale ihtiyacı yok
Çin Dışişleri Bakanı Yi: Etiyopya'nın iç sorunlarını çözmek için dış müdahale ihtiyacı yok
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Etiyopya'da aylardır devam eden iç savaşın sonlandırılması için dış müdahaleye gerek olmadığını söyledi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T05:24+0300
2021-12-02T05:24+0300
dünya
çin
etiyopya
vang yi
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Etiyopya'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile başkent Addis Ababa'da basın mensuplarına açıklama yaptı.Açıklamasında Yi, "Etiyopya'nın iç sorunlarını çözmek için dış müdahale ihtiyacı yok" ifadelerini kullandı.Çin olarak Etiyopya ile yakın ilişkiler kurmak istediklerinin altını çizen Yi, Etiyopya'ya yönelik uygulanan uluslararası yaptırımların da karşısında olduklarını sözlerine ekledi.Etiyopya ordusu son haftalarda hava saldırılarını artırmış, isyancıların ilerleyişi sonrası Başbakan Abiy Ahmed cepheye gitmişti. Ahmed, ordunun üst düzey komutanlarıyla yaptığı toplantı sonrası, "Savaş bitti" ifadesini kullanmıştı.TPLF'ye karşı 1 yılı aşkın süredir mücadele veren ordu, isyancıların başkente ilerleyişi sonrası ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211002/etiyopya-bm-yetkililerini-tigray-isyancilarina-yardim-sagladiklari-icin-sinir-disi-ettik-1049450079.html
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çin, etiyopya, vang yi, tigray halk kurtuluş cephesi (tplf)

Çin Dışişleri Bakanı Yi: Etiyopya'nın iç sorunlarını çözmek için dış müdahale ihtiyacı yok

05:24 02.12.2021
© REUTERS / Greg BakerÇin Dışişleri Bakanı Vang Yi
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / Greg Baker
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Etiyopya'da aylardır devam eden iç savaşın sonlandırılması için dış müdahaleye gerek olmadığını söyledi.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Etiyopya'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile başkent Addis Ababa'da basın mensuplarına açıklama yaptı.
Açıklamasında Yi, "Etiyopya'nın iç sorunlarını çözmek için dış müdahale ihtiyacı yok" ifadelerini kullandı.
Çin olarak Etiyopya ile yakın ilişkiler kurmak istediklerinin altını çizen Yi, Etiyopya'ya yönelik uygulanan uluslararası yaptırımların da karşısında olduklarını sözlerine ekledi.
Etiyopya ordusu son haftalarda hava saldırılarını artırmış, isyancıların ilerleyişi sonrası Başbakan Abiy Ahmed cepheye gitmişti. Ahmed, ordunun üst düzey komutanlarıyla yaptığı toplantı sonrası, "Savaş bitti" ifadesini kullanmıştı.
TPLF'ye karşı 1 yılı aşkın süredir mücadele veren ordu, isyancıların başkente ilerleyişi sonrası ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.
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