Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211202/cinde-tum-varyantlari-notralize-eden-antikor-bulundu-iddiasi-1051358298.html
Çin'de 'tüm varyantları nötralize eden antikor bulundu' iddiası
Çin'de 'tüm varyantları nötralize eden antikor bulundu' iddiası
Çinli bilim insanları, hem laboratuvar deneylerine hem de canlı bir organizma üzerinde yapılan deneylere atıfta bulunarak, Kovid-19'un tüm suşlarını etkili bir... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T06:55+0300
2021-12-02T06:53+0300
koronavirüs
çin
deney
antikor
koronavirüs
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104208/93/1042089382_0:132:2000:1257_1920x0_80_0_0_da81b0fd9a2a46f11c016119ce0ccd87.jpg
Salı günü yayınlanan bir çalışmada, Guangzhou'daki Sun Yat-sen Üniversitesi ve Hangzhou'daki Zhejiang Üniversitesi de dahil olmak üzere çeşitli kurumlardan Çinli bilim insanları, Kovid-19'un tüm varyantlarına karşı etki gösterecek bir antikoru izole ettiğiklerini açıkladı.Yazarlar, monoklonal antikor 35B5'in hem in vitro (laboratuvar veya test tüpü deneyi) hem de in vivo (canlı organizma üzerinde gerçekleştirilen) çalışmalarda vahşi tip Kovid-19'u (mutasyonlar olmadan) nötralize etmek için kullanıldığını söyledi.Antikorun, bu yılın başlarında Hindistan'da ilk ortaya çıkmasından bu yana dünya çapında ölümcül enfeksiyon dalgalarından sorumlu olan yüksek oranda mutasyona uğramış Delta varyantı üzerinde de çalıştığı açıklandı.Araştırma sonuçlarına göre 35B5, geçerli mutasyon bölgelerinden kaçınan benzersiz bir epitopu (antijen molekülünün bir parçası) hedefleyerek SARS-CoV-2'yi (Kovid-19) nötralize ediyor"Başka bir deyişle, 35B5, virüsün mutasyon sürecinde değişmeyen benzersiz bir bölümünü hedefliyor.Bilim adamları, bu bulguların 'evrensel bir Kovid-19 aşısının rasyonel tasarımı için kullanılabileceğini' savunuyorlar .
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104208/93/1042089382_74:0:1926:1389_1920x0_80_0_0_83764a3dd0058476947dff64d607799e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, deney, antikor, koronavirüs, kovid-19

Çin'de 'tüm varyantları nötralize eden antikor bulundu' iddiası

06:55 02.12.2021
© REUTERS / ANTON VAGANOVKoronavirüs-Laboratuvar-Aşı çalışmaları
Koronavirüs-Laboratuvar-Aşı çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / ANTON VAGANOV
Abone ol
Çinli bilim insanları, hem laboratuvar deneylerine hem de canlı bir organizma üzerinde yapılan deneylere atıfta bulunarak, Kovid-19'un tüm suşlarını etkili bir şekilde nötralize edebilen bir antikor izole ettiklerini iddia etti.
Salı günü yayınlanan bir çalışmada, Guangzhou'daki Sun Yat-sen Üniversitesi ve Hangzhou'daki Zhejiang Üniversitesi de dahil olmak üzere çeşitli kurumlardan Çinli bilim insanları, Kovid-19'un tüm varyantlarına karşı etki gösterecek bir antikoru izole ettiğiklerini açıkladı.
Yazarlar, monoklonal antikor 35B5'in hem in vitro (laboratuvar veya test tüpü deneyi) hem de in vivo (canlı organizma üzerinde gerçekleştirilen) çalışmalarda vahşi tip Kovid-19'u (mutasyonlar olmadan) nötralize etmek için kullanıldığını söyledi.
Antikorun, bu yılın başlarında Hindistan'da ilk ortaya çıkmasından bu yana dünya çapında ölümcül enfeksiyon dalgalarından sorumlu olan yüksek oranda mutasyona uğramış Delta varyantı üzerinde de çalıştığı açıklandı.
Araştırma sonuçlarına göre 35B5, geçerli mutasyon bölgelerinden kaçınan benzersiz bir epitopu (antijen molekülünün bir parçası) hedefleyerek SARS-CoV-2'yi (Kovid-19) nötralize ediyor"
Başka bir deyişle, 35B5, virüsün mutasyon sürecinde değişmeyen benzersiz bir bölümünü hedefliyor.
Bilim adamları, bu bulguların 'evrensel bir Kovid-19 aşısının rasyonel tasarımı için kullanılabileceğini' savunuyorlar .
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
06:55Çin'de 'tüm varyantları nötralize eden antikor bulundu' iddiası
06:50FBI'a veri sızdırma raporu: Whatsapp ve iMessage zirvede
05:39'Bahse girerim Putin korkudan titriyordur': İngilizler, tank üzerindeki dışişleri bakanını tiye aldı
05:24Çin Dışişleri Bakanı Yi: Etiyopya'nın iç sorunlarını çözmek için dış müdahale ihtiyacı yok
05:17İtalya'da 5-11 yaş grubundaki çocuklara Kovid-19 aşısına onay
04:54Eski Arjantin Devlet Başkanı Macri, casusluk davasında tutuksuz yargılanacak
04:32Kadınlar Tenis Birliği, Çin'deki tenis turnuvalarını askıya aldı
04:13ABD'de 4 kişinin öldüğü lise saldırısında zanlı 'cinayet ve terörizm'den yargılanacak
03:46New York borsası, ABD'de ilk Omicron varyantı vakasının görülmesinin ardından düşüşle kapandı
03:24ABD Yüksek Mahkemesi'nden kürtaj hakkının kısıtlanabileceği sinyali
02:54'Kurtları Rusça konuşan çocukların kemikleriyle besliyoruz' diyen asker, 'Ukrayna Kahramanı' oldu
02:50Hastanın yanlış ayağını kesen doktor para cezasına çarptırıldı
02:38Chelsea, Premier Lig'de liderliğini sürdürdü
02:16Taliban'ın ve Myanmar ordusunun büyükelçi adayları şimdilik BM'de temsil edilmeyecek
02:12Alman okurlardan ABD’ye Kuzey Akım-2’nin devreye alınmasına ‘burunlarını sokmama’ çağrısı
02:04AB Komisyonu’ndan Letonya, Litvanya ve Polonya’ya göçmen kriziyle ilgili öneri
02:03ABD Dışişleri: Lukaşenko'nun Kırım'ı tanıma planlarından endişeliyiz
01:502 kalecisi kırmızı kart gören Hatayspor'da, forvet oyuncusu Diouf kaleye geçti
01:41Trump'tan başkanlık seçimlerine yeniden adaylık mesajı
01:27Bakan Çavuşoğlu, Borrell ve Makei ile görüştü