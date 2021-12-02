https://tr.sputniknews.com/20211202/cocuk-tacizine-batan-katolik-kilisesinde-baspiskoposun-bir-kadinla-iliski-istifasi-kabul-edildi-1051385886.html

Çocuk tacizine batan Katolik Kilisesi'nde başpiskoposun 'bir kadınla ilişki' istifası kabul edildi

Çocuk tacizine batan Katolik Kilisesi'nde başpiskoposun 'bir kadınla ilişki' istifası kabul edildi

Çocuklara cinsel taciz skandallarıyla sarsılan, açılan davalar sonucunda tazminat ödeme sürecine giren Katolik Kilisesi'nde, bir kadınla ilişkisi olduğu... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T19:03+0300

2021-12-02T19:03+0300

2021-12-02T19:29+0300

yaşam

paris

katolik kilisesi

papa francis

kadın

başpiskopos

istifa

ilişki

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Fransız medyasındaki '2012'de bir kadınla karşılıklı rızaya dair mahrem ilişkiye girdiğine' dair iddiaları reddeden Paris Başpiskoposu Michel Aupetit, ,diğer yandan bir kadınla 'muğlak' ilişkisi olduğunu kabul etti ve sonuçta istifasını verdi.Katolik rahipler, kilise doktrini uyarınca bekar kalmak ve cinsel perhiz uygulamak zorunda. 2018'de Paris Başpiskoposu atanan Aupetit, istifasını "Bunu piskoposluğu her zaman şüphe ve güven kaybını kışkırtan bölünmeden korumak için yaptım” diye gerekçelendirdi. 'Geçen hafta yaşananların acı verici olduğunu, kendisini destekleyen herkese teşekkür ettiğini' dile getirdi.2012'de Paris başpiskoposluğunda bir rahipken "Benimle birçok kez temas halinde olan biriyle durumu kötü idare ettim. Bu, bir hataydı" diyen Aupetit, dönemin Paris Başpiskoposu olan Kardinal Andre Vingt-Trois ile konuştuktan sonra kadını artık görmemeye karar verdiğini aktardı.Piskoposluk Bölgesi Sözcüsü de Aupetit'nin 'çok yakın olduğu bir kişiyle muğlak davranışlar sergilediği, ama bunun bir sevgi ilişkisi ya da cinsel ilişki olmadığı' izahatını getirdi. Sözcü, istifanın 'suç itirafı olmadığını, mütevazi bir jest, bir diyalog teklifi olduğunu' söyledi. Asıl skandal: 1950'den beri yüz binlerce çocuğa cinsel tacizKatolik Kilisesi'nin Fransa ayağındaki çocuklara cinsel taciz suçlamaları hakkında geçen ay bağımsız bir komisyonun açıkladığı raporda, '1950'den beri yaklaşık 216 bin çocuğun Katolik din adamlarının cinsel tacizine uğradığı, meslekten olmayan kilise üyelerinin tacizi dahil edildiğinde bu sayının 330 bine yükselebileceği' sonucuna varılmıştı. 'Fransız Katolik Kilisesi bünyesinde 1950'den beri 2900-3200 arası pedofilin faal olduğunu' belirten raporda, 'Katolik hiyerarşisinin en tepesindekilerin rahiplerin ve diğer din görevlilerinin çocuklara cinsel tacizi konusunda sistemik ihmal ve sessizlik içinde kaldığı ve sorunun hala devam ettiği' vurgulanmıştı. Bunun üzerine Fransız Katolik Kilisesi, cinsel istismar mağduru kişilere tazminat ödemek için mal varlıklarını satma kararı almıştı.Papa Francis'in uğraştığı en büyük sorun2013'te Papa seçilmesinden beri karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan kilisede çocuklara sistematik cinsel taciz gerçeğiyle ilgili seleflerinden farklı tavır görüntüsü çizen, ama kaydadeğer fark yaratamayan Francis, istifayı kabul açıklamasında Aupetit'in ayrılık sebebine değinmedi. Katolik Kilisesi'nde sadece Papa piskoposları atayabilir, görevden alabilir veya istifalarını kabul edebilir. Piskoposlar için normal emeklilik yaşı 75. Aupetit ise 70 yaşında. Francis'in daha önce kamuoyunca 'daha beter' algılanan skandallara karışmış rahiplerin istifalarını reddettiği vakalar var. Örneğin Lyon kentinin eski başpiskoposu Kardinal Philippe Barbarin, bir Fransız mahkemesinin kendisini pedofil bir rahibi ihbar etmemekten suçlu bulmasının ardından 2019 yılında istifasını sunmuş, Papa, başta reddettiği istifayı bir yıldan uzun süre sonra kabul etmişti.

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paris, katolik kilisesi, papa francis, kadın, başpiskopos, istifa, ilişki