https://tr.sputniknews.com/20211202/cumhurbaskani-erdogandan-milli-deniz-topu-paylasimi-gizli-ambargolar-tarihe-karisacak-1051387826.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'milli deniz topu' paylaşımı: Gizli ambargolar tarihe karışacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'milli deniz topu' paylaşımı: Gizli ambargolar tarihe karışacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Devreye girmesiyle yurt dışından tedarikte karşılaşılan yüksek maliyet ve gizli... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T20:06+0300

2021-12-02T20:06+0300

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recep tayyip erdoğan

türkiye

ambargo

twitter

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twiter'dan milli deniz topuna ilişkin bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“Savunma sanayimizi yerlileştirme çabalarımıza yaklaşık bir yıl önce deniz topunu da ekledik. Ülkemizin bu alanda dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefledik. 16 kilometre etkili menzile sahip olan, 5 farklı atış modu ile dakikada 80 atış yapabilen, milli imkanlarla geliştirilen dijital atış kontrol sistemi ile donatılan bu silah sayesinde donanmamız daha da güçlenmiştir.Bu silah sisteminin envantere girmesiyle birlikte yurt dışından tedarikte karşılaşılan yüksek maliyet ve gizli ambargolar da artık tarihe karışacaktır. Milli deniz topumuz ülkemize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olsun.”

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recep tayyip erdoğan, ambargo, twitter