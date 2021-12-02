https://tr.sputniknews.com/20211202/cumhurbaskanligi-yuksek-istisare-kurulu-toplandi-1051376029.html
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı basına kapalı yapılıyor. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T15:40+0300
2021-12-02T15:40+0300
2021-12-02T15:40+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı külliyesi
cumhurbaşkanı
toplantı
cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşiyor. Toplantıya kurul üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin'in yanı sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211202/cumhurbaskani-erdogan-gizli-ambargolar-tarihe-karisacak-1051365137.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı külliyesi, cumhurbaşkanı, toplantı, cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı basına kapalı yapılıyor.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşiyor.
Toplantıya kurul üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin'in yanı sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.