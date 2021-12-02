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Cumhuriyet'te görev değişikliği: Aykut Küçükkaya görevden alındı
Cumhuriyet'te görev değişikliği: Aykut Küçükkaya görevden alındı
Cumhuriyet Vakfı'nın bugün yapılan toplantısında Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın görevden alınarak yayın baş danışmanlığına atanması kararlaştırıldı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T22:37+0300
2021-12-02T22:37+0300
2021-12-02T22:38+0300
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cumhuriyet vakfı
cumhuriyet gazetesi vakfı
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Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın görevden alınarak yayın baş danışmanlığına atanmasına karar verildi.Vakıf kararı gereği, gazetenin yayın koordinatörü Serkan Ozan, Genel Yayın yönetmenliği görevine vekaleten atandı.
https://tr.sputniknews.com/20210802/sendika-karsiti-tavir-nedeniyle-istifa-ettigini-duyuran-kucukkaya-cumhuriyet-genel-yayin-1045127334.html
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Cumhuriyet'te görev değişikliği: Aykut Küçükkaya görevden alındı 22:37 02.12.2021 (güncellendi: 22:38 02.12.2021)
Cumhuriyet Vakfı'nın bugün yapılan toplantısında Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın görevden alınarak yayın baş danışmanlığına atanması kararlaştırıldı.
Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın görevden alınarak yayın baş danışmanlığına atanmasına karar verildi.
Vakıf kararı gereği, gazetenin yayın koordinatörü
Serkan Ozan, Genel Yayın yönetmenliği görevine vekaleten atandı.