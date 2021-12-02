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Cumhuriyet'te görev değişikliği: Aykut Küçükkaya görevden alındı
Cumhuriyet'te görev değişikliği: Aykut Küçükkaya görevden alındı
Cumhuriyet Vakfı'nın bugün yapılan toplantısında Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın görevden alınarak yayın baş danışmanlığına atanması kararlaştırıldı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T22:37+0300
2021-12-02T22:38+0300
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Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın görevden alınarak yayın baş danışmanlığına atanmasına karar verildi.Vakıf kararı gereği, gazetenin yayın koordinatörü Serkan Ozan, Genel Yayın yönetmenliği görevine vekaleten atandı.
https://tr.sputniknews.com/20210802/sendika-karsiti-tavir-nedeniyle-istifa-ettigini-duyuran-kucukkaya-cumhuriyet-genel-yayin-1045127334.html
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cumhuriyet vakfı, cumhuriyet gazetesi vakfı

Cumhuriyet'te görev değişikliği: Aykut Küçükkaya görevden alındı

22:37 02.12.2021 (güncellendi: 22:38 02.12.2021)
© AAAykut Küçükkaya
Aykut Küçükkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© AA
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Cumhuriyet Vakfı'nın bugün yapılan toplantısında Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın görevden alınarak yayın baş danışmanlığına atanması kararlaştırıldı.
Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın görevden alınarak yayın baş danışmanlığına atanmasına karar verildi.
Vakıf kararı gereği, gazetenin yayın koordinatörü Serkan Ozan, Genel Yayın yönetmenliği görevine vekaleten atandı.
Aykut Küçükkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2021
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Aykut Küçükkaya, Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmenliği'ne geri döndü: Krizler çözülmek içindir
2 Ağustos, 10:23
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