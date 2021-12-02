Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211202/danimarkada-kar-firtinasina-yakalanan-musteriler-geceyi-ikeada-gecirdi-1051377148.html
Danimarka'da kar fırtınasına yakalanan müşteriler geceyi IKEA'da geçirdi
Danimarka'da kar fırtınasına yakalanan müşteriler geceyi IKEA'da geçirdi
Danimarka'da kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Aalborg kentindeki IKEA'nın mağazasında mahsur kalan müşteriler, geceyi içerideki yataklarda ve... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T16:06+0300
2021-12-02T16:15+0300
dünya
danimarka
ikea
kar fırtınası
mahsur kalma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051377056_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_7a7222e51c12f11bb96ec29c5aab40d9.jpg
Danimarka'nın Aalborg kentini kar fırtınası vurdu. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler ve araçları yollarda mahsur kaldı. Akşam saatlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Ünlü mobilya üreticisi IKEA'nın kentteki mağazasında alışveriş yapan müşteriler ve çalışanlar dışarıya çıkamadı. Altı müşteri ve 24 personel, geceyi mağazada satışa sunulan yataklarda ve koltuklarda uyuyarak geçirdi.Mağaza Müdürü Peter Elmose, akşamı televizyon izleyerek ve yemek yiyerek geçirdiklerini belirterek, "Çok iyi geçti. İyi bir gece oldu" ifadelerini kullandı. Danimarka medyası, IKEA'nın bitişiğindeki bir oyuncak mağazasındaki çalışanların da geceyi içeride geçirdiğini aktardı. Çalışanlardan Michelle Barrett, “Birinin arabasında uyumaktan çok daha iyi. Güzel ve sıcaktı. Bu duruma sadece güldük, çünkü muhtemelen bir daha yaşamayacağız" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211129/ingilterede-61-kisi-kar-nedeniyle-kapanan-barda-3-gundur-mahsur-1051255413.html
danimarka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051377056_44:0:755:533_1920x0_80_0_0_5138c6d3e15e671ee3d6e26dc65c8c04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
danimarka, ikea, kar fırtınası, mahsur kalma

Danimarka'da kar fırtınasına yakalanan müşteriler geceyi IKEA'da geçirdi

16:06 02.12.2021 (güncellendi: 16:15 02.12.2021)
© AP PhotoDanimarka'da kar fırtınası
Danimarka'da kar fırtınası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© AP Photo
Abone ol
Danimarka'da kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Aalborg kentindeki IKEA'nın mağazasında mahsur kalan müşteriler, geceyi içerideki yataklarda ve koltuklarda geçirdi.
Danimarka'nın Aalborg kentini kar fırtınası vurdu. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler ve araçları yollarda mahsur kaldı. Akşam saatlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Ünlü mobilya üreticisi IKEA'nın kentteki mağazasında alışveriş yapan müşteriler ve çalışanlar dışarıya çıkamadı. Altı müşteri ve 24 personel, geceyi mağazada satışa sunulan yataklarda ve koltuklarda uyuyarak geçirdi.
Mağaza Müdürü Peter Elmose, akşamı televizyon izleyerek ve yemek yiyerek geçirdiklerini belirterek, "Çok iyi geçti. İyi bir gece oldu" ifadelerini kullandı.

Danimarka medyası, IKEA'nın bitişiğindeki bir oyuncak mağazasındaki çalışanların da geceyi içeride geçirdiğini aktardı. Çalışanlardan Michelle Barrett, “Birinin arabasında uyumaktan çok daha iyi. Güzel ve sıcaktı. Bu duruma sadece güldük, çünkü muhtemelen bir daha yaşamayacağız" dedi.

İngiltere kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
DÜNYA
İngiltere'de 61 kişi, kar nedeniyle kapanan barda 3 gündür mahsur
29 Kasım, 15:39
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:20Antalya'da okul servisi ağaca çarptı: 7'si öğrenci 8 yaralı
16:16Fırtınanın ardından Caddebostan sahilini kaplayan kırmızı yosunlar toplanıyor
16:141 ay inşaat işçisi gibi çalışan polis, cinayet şüphelisini yakaladı
16:11Çariçe İkinci Katerina'nın aşılamanın önemine dikkat çektiği mektubu açık artırmada satıldı
16:11Yeni Malatyaspor'un isim sponsoru Öznur Kablo'dan Digitürk'e dava
16:06Benzine zam geldi
16:06Danimarka'da kar fırtınasına yakalanan müşteriler geceyi IKEA'da geçirdi
15:58'Dünyaya böyle gelmemeliydim' diyerek annesinin doktoruna açtığı davayı kazandı
15:56Rusya, Kuril Adaları'ndan Matua'ya gemisavar füze sistemi yerleştirdi
15:54Atatürk Havalimanı’nda elektrik kablosu hırsızlığı
15:45Rusya, Omicron varyantının yayılımı nedeniyle karantina uygulamasına gidecek
15:40Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
15:39Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Borrell, Rusya'ya yaptırımları görüştü
15:38Kasım'da en çok satılan otomobil markaları belli oldu
15:33Edirne'de ekmeği zamlı satan fırınlara tutanak
15:23Tanju Özcan'dan Erdoğan'a faiz desteği: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım
15:22Sağlık sendikaları iş bırakıyor: Tüm illerde eylem kararı
15:18DİSK-AR: Çalışanların yüzde 69'u asgari ücret civarında maaş alıyor
15:16Hava topunda rakibiyle çarpışan 16 yaşındaki futbolcu beyin kanaması geçirdi
15:09Seren Serengil: Boyum 4 santimetre kısalmış, hastaneden şikayetçi olacağım