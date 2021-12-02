DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Danimarka'da kar fırtınasına yakalanan müşteriler geceyi IKEA'da geçirdi
16:06 02.12.2021 (güncellendi: 16:15 02.12.2021)
© AP PhotoDanimarka'da kar fırtınası
© AP Photo
Danimarka'da kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Aalborg kentindeki IKEA'nın mağazasında mahsur kalan müşteriler, geceyi içerideki yataklarda ve koltuklarda geçirdi.
Danimarka'nın Aalborg kentini kar fırtınası vurdu. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler ve araçları yollarda mahsur kaldı. Akşam saatlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
Ünlü mobilya üreticisi IKEA'nın kentteki mağazasında alışveriş yapan müşteriler ve çalışanlar dışarıya çıkamadı. Altı müşteri ve 24 personel, geceyi mağazada satışa sunulan yataklarda ve koltuklarda uyuyarak geçirdi.
Ünlü mobilya üreticisi IKEA'nın kentteki mağazasında alışveriş yapan müşteriler ve çalışanlar dışarıya çıkamadı. Altı müşteri ve 24 personel, geceyi mağazada satışa sunulan yataklarda ve koltuklarda uyuyarak geçirdi.
An IKEA showroom turned into a vast bedroom for 30 people stranded by a snowstorm in northern Denmark, with the local store manager saying that people could “pick the exact bed they always have wanted to try.” https://t.co/DRV8EqOiaB— AP Europe (@AP_Europe) December 2, 2021
Mağaza Müdürü Peter Elmose, akşamı televizyon izleyerek ve yemek yiyerek geçirdiklerini belirterek, "Çok iyi geçti. İyi bir gece oldu" ifadelerini kullandı.
Danimarka medyası, IKEA'nın bitişiğindeki bir oyuncak mağazasındaki çalışanların da geceyi içeride geçirdiğini aktardı. Çalışanlardan Michelle Barrett, “Birinin arabasında uyumaktan çok daha iyi. Güzel ve sıcaktı. Bu duruma sadece güldük, çünkü muhtemelen bir daha yaşamayacağız" dedi.
Danimarka medyası, IKEA'nın bitişiğindeki bir oyuncak mağazasındaki çalışanların da geceyi içeride geçirdiğini aktardı. Çalışanlardan Michelle Barrett, “Birinin arabasında uyumaktan çok daha iyi. Güzel ve sıcaktı. Bu duruma sadece güldük, çünkü muhtemelen bir daha yaşamayacağız" dedi.
Swedish bailout? Denmark may have to hand in its Scandinavian card after 27 Danes in Aalborg remain trapped overnight in IKEA after one day's 6-inch snowfall.#denmark https://t.co/hV8CXApSsq pic.twitter.com/z4SBxakhk9— Ethan Bilby (@EthanBilby) December 1, 2021