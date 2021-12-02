https://tr.sputniknews.com/20211202/danimarkada-kar-firtinasina-yakalanan-musteriler-geceyi-ikeada-gecirdi-1051377148.html

Danimarka'da kar fırtınasına yakalanan müşteriler geceyi IKEA'da geçirdi

Danimarka'da kar fırtınasına yakalanan müşteriler geceyi IKEA'da geçirdi

Danimarka'da kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Aalborg kentindeki IKEA'nın mağazasında mahsur kalan müşteriler, geceyi içerideki yataklarda ve... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T16:06+0300

2021-12-02T16:06+0300

2021-12-02T16:15+0300

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danimarka

ikea

kar fırtınası

mahsur kalma

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Danimarka'nın Aalborg kentini kar fırtınası vurdu. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler ve araçları yollarda mahsur kaldı. Akşam saatlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Ünlü mobilya üreticisi IKEA'nın kentteki mağazasında alışveriş yapan müşteriler ve çalışanlar dışarıya çıkamadı. Altı müşteri ve 24 personel, geceyi mağazada satışa sunulan yataklarda ve koltuklarda uyuyarak geçirdi.Mağaza Müdürü Peter Elmose, akşamı televizyon izleyerek ve yemek yiyerek geçirdiklerini belirterek, "Çok iyi geçti. İyi bir gece oldu" ifadelerini kullandı. Danimarka medyası, IKEA'nın bitişiğindeki bir oyuncak mağazasındaki çalışanların da geceyi içeride geçirdiğini aktardı. Çalışanlardan Michelle Barrett, “Birinin arabasında uyumaktan çok daha iyi. Güzel ve sıcaktı. Bu duruma sadece güldük, çünkü muhtemelen bir daha yaşamayacağız" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211129/ingilterede-61-kisi-kar-nedeniyle-kapanan-barda-3-gundur-mahsur-1051255413.html

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danimarka, ikea, kar fırtınası, mahsur kalma