Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in başkenti Stockholm'da AGİT 28. Bakanlar Konseyi Toplantısına katıldı. Çavuşoğlu burada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu ayrıca, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile de görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsveç'te düzenlenen AGİT toplantısında Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in başkenti Stockholm'da AGİT 28. Bakanlar Konseyi Toplantısına katıldı.
Çavuşoğlu burada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşme gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu ayrıca, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile de görüştü.