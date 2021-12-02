Döviz kurları güne yükselişle başladı: Dolar 13.47

Hafta içinde 14 liraya kadar dayanarak tarihi zirvesini gören dolar, dün Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrasında kısa bir süreliğine 13 liranın altına düşmesinin ardından tekrar bu seviyenin üstünde fiyatlanıyor. Güne 13.47 liradan başlayan dolar, dün kapanışta ise 13.24 seviyesindeydi.Zirvesini 15.72'ye taşıyan euro ise güne 15.27 liradan başlarken, dün kapanışı 14.98 liradan yapmıştı.
Hafta içinde 14 liraya kadar dayanarak tarihi zirvesini gören dolar, dün Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrasında kısa bir süreliğine 13 liranın altına düşmesinin ardından tekrar bu seviyenin üstünde fiyatlanıyor.
Güne 13.47 liradan başlayan dolar, dün kapanışta ise 13.24 seviyesindeydi.
Zirvesini 15.72'ye taşıyan euro ise güne 15.27 liradan başlarken, dün kapanışı 14.98 liradan yapmıştı.