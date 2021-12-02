https://tr.sputniknews.com/20211202/doviz-kurlari-gune-yukselisle-basladi-dolar-1347-1051359058.html

Döviz kurları güne yükselişle başladı: Dolar 13.47

Döviz kurları güne yükselişle başladı: Dolar 13.47

Döviz kuru güne yükselişle başladı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T08:20+0300

2021-12-02T08:20+0300

2021-12-02T08:19+0300

ekonomi

dolar

döviz

dolar/tl

euro/tl

döviz kurları

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050900978_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_924e580608185b284ab42e7c47bcd69d.jpg

Hafta içinde 14 liraya kadar dayanarak tarihi zirvesini gören dolar, dün Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrasında kısa bir süreliğine 13 liranın altına düşmesinin ardından tekrar bu seviyenin üstünde fiyatlanıyor. Güne 13.47 liradan başlayan dolar, dün kapanışta ise 13.24 seviyesindeydi.Zirvesini 15.72'ye taşıyan euro ise güne 15.27 liradan başlarken, dün kapanışı 14.98 liradan yapmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dolar, döviz, dolar/tl, euro/tl, döviz kurları