https://tr.sputniknews.com/20211202/duran-kalkanin-korumasi-yakalanarak-turkiyeye-getirildi-1051365893.html

Duran Kalkan'ın koruması yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Duran Kalkan'ın koruması yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı Pervin Arslan ile örgütün üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

duran kalkan

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mit

operasyon

pkk/kck

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Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla, PKK/KCK'lı Pervin Arslan ile örgütün üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/KCK mensupları Mazlum Jir Agiri kod adlı Emrah Adıgüzel ve Sarina/Diljin kod adlı Pervin Arslan, MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.Emrah Adıgüzel'ın örgüte 2012 yılında katılarak Irak'ın kuzeyinde kırsal alanda faaliyet yürütmeye başladığı öğrenildi. PKK/KCK'nın üst düzey sorumlularından Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın iki yıl boyunca korumalığını yapan Emrah Adıgüzel'in, örgütün Gara, Sincar ve Hakurk bölgelerinde faaliyetlerde bulunduğu, Sincar'da örgütün istihbarat sorumluluğunu yaptığı belirlendi. Emrah Adıgüzel'in örgüt tarafından 2020 yılında İran'a gönderildiği ve İran'da örgütün sözde bölge sorumluları arasında yer aldığı belirtildi.Örgütün kırsal kadrolarına 2014 yılında katılan Pervin Arslan'ın ise Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Suriye'nin kuzeyinde faaliyet yürüttüğü, saldırı, sabotaj, suikast birimlerinde yer aldığı, 2019 yılında İran'a gönderilerek örgütün buradaki faaliyetlerine katıldığı öğrenildi.

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