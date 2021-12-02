https://tr.sputniknews.com/20211202/duzcedeki-antik-kentte-roma-donemine-ait-heykel-basi-bulundu-1051388269.html

Düzce'deki antik kentte Roma dönemine ait heykel başı bulundu

Düzce'deki antik kentte Roma dönemine ait heykel başı bulundu

Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma dönemine ait olduğu düşünülen heykel başına rastlandı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T20:16+0300

2021-12-02T20:16+0300

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türkiye

düzce

faruk özlü

heykel

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Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Konuralp bölgesindeki antik kentte kazı çalışmaları 60 personel ve 6 arkeologla devam ediyor.Çalışmalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yarım heykel başı bulundu.Titizlikle çıkarılan heykel başı temizlendikten sonra Konuralp Müze Müdürlüğüne teslim edildi.Devam eden kazılarda heykelin diğer parçalarının da gün yüzüne çıkarılması öngörülüyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, heykelinin büyük bir tarihi öneme sahip olduğunu belirtti.Özlü, "Düzce Konuralp Antik Kenti'nden adeta tarih fışkırarak bizi ve tarihçileri şaşırtmaya devam ediyor. Bunun son örneği gün yüzüne çıkarılan heykel başı oldu. Çok kısa bir zaman diliminde Konuralp Antik Kent tiyatro kazı alanında büyük bir ilerleme kaydettik. Her geçen gün geçmişin izleri gün ışığına çıkıyor. Konuralp buram buram tarih kokuyor" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20170317/misir-heykel-birinci-psamtik-1027678167.html

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düzce, faruk özlü, heykel