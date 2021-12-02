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Ekin Gökçe Yıldız'ın katil zanlısı tutuklandı
Ekin Gökçe Yıldız'ın katil zanlısı tutuklandı
Adana'da, 20 yaşındaki Elif Gökçe Yıldız'ın silahla öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli tutuklandı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T11:16+0300
2021-12-02T11:15+0300
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Annesi ile birlikte yaşayan 1 çocuk annesi Ekin Gökçe Yıldız, bir apartmanın bahçesinde yaralı olarak bulundu.Karnından tabancayla vurulduğu belirlenen Yıldız, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Eşi Selçuk Fakıoğlu'nun da 2 yıl önce husumetlileri tarafından öldürüldüğü belirtilen Yıldız'ın ölümüyle ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.Şüpheli kameralar yardımıyla tespit edildiÇevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, Yıldız’ın vurulduğu belirlenen bodrum kata en son Tolga Avcı'nın indiği belirledi. Yıldız’ın yine en son telefonda Tolga Avcı ile görüştüğü saptandı.Ekipler, Sinanpaşa Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edilen Avcı'yı yakalamak için operasyon düzenledi. Tolga Avcı ile arkadaşları Y.Ç. ve B.E. gözaltına alındı.'Kendi, kendini vurdu'Daha önce de 'uyuşturucu kullanma' ve 'kasten yaralama' suçlarından kaydı olduğu belirlenen Avcı, emniyetteki ifadesinde cinayet suçlamasını reddetti.Olayın meydana geldiği apartmanın 5'inci katında oturan Avcı, arkadaşının sevgilisi Ekin Gökçe Yıldız'ı konuşmak için binaya getirip bodrum kata indirdiğini belirterek şunları söyledi:"Gece yarısı buluştuk. Oturduğum binanın bodrum katına girip sohbet ettik. Bu sırada üzerimde taşıdığım tabancayı masaya bırakıp, 'sakın oynama' diye uyarıp, gelirken aldığım böreği evime çıkarttım. O anda silah sesi duyup, tekrar bodrum kata geldiğimde Ekin'i kanlar içinde buldum. Yaralıydı, silah benim olduğu için korkup, bahçeye çıkartıp attım. Sonra da bodrum katını kilitleyip kaçtım. Ekin'i apartmanın önüne bırakıp kaçtığım için pişmanım. Vurmadım, kendi kendini vurdu."3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Kasten öldürme' suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Avcı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, cinayet

Ekin Gökçe Yıldız'ın katil zanlısı tutuklandı

11:16 02.12.2021
© AAEkin Gökçe Yıldız'ın katil zanlısı tutuklandı
Ekin Gökçe Yıldız'ın katil zanlısı tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© AA
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Adana'da, 20 yaşındaki Elif Gökçe Yıldız'ın silahla öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli tutuklandı.
Annesi ile birlikte yaşayan 1 çocuk annesi Ekin Gökçe Yıldız, bir apartmanın bahçesinde yaralı olarak bulundu.
Karnından tabancayla vurulduğu belirlenen Yıldız, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Eşi Selçuk Fakıoğlu'nun da 2 yıl önce husumetlileri tarafından öldürüldüğü belirtilen Yıldız'ın ölümüyle ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Şüpheli kameralar yardımıyla tespit edildi

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, Yıldız’ın vurulduğu belirlenen bodrum kata en son Tolga Avcı'nın indiği belirledi. Yıldız’ın yine en son telefonda Tolga Avcı ile görüştüğü saptandı.
Ekipler, Sinanpaşa Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edilen Avcı'yı yakalamak için operasyon düzenledi. Tolga Avcı ile arkadaşları Y.Ç. ve B.E. gözaltına alındı.

'Kendi, kendini vurdu'

Daha önce de 'uyuşturucu kullanma' ve 'kasten yaralama' suçlarından kaydı olduğu belirlenen Avcı, emniyetteki ifadesinde cinayet suçlamasını reddetti.
Olayın meydana geldiği apartmanın 5'inci katında oturan Avcı, arkadaşının sevgilisi Ekin Gökçe Yıldız'ı konuşmak için binaya getirip bodrum kata indirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Gece yarısı buluştuk. Oturduğum binanın bodrum katına girip sohbet ettik. Bu sırada üzerimde taşıdığım tabancayı masaya bırakıp, 'sakın oynama' diye uyarıp, gelirken aldığım böreği evime çıkarttım. O anda silah sesi duyup, tekrar bodrum kata geldiğimde Ekin'i kanlar içinde buldum. Yaralıydı, silah benim olduğu için korkup, bahçeye çıkartıp attım. Sonra da bodrum katını kilitleyip kaçtım. Ekin'i apartmanın önüne bırakıp kaçtığım için pişmanım. Vurmadım, kendi kendini vurdu."
3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Kasten öldürme' suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Avcı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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