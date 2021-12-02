Eski çalışanını istismar etmekle suçlanan Avustralyalı bakan istifa etti

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hakkında evlilik dışı ilişki içerisinde olduğu eski çalışanına fiziksel ve duygusal istismarda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelen Eğitim Bakanı Alan Tudge'dan istifasını istediğini duyurdu.İddiaların soruşturma konusu olmasıyla ülkenin gündemine oturan Bakan Tudge, 2017'de yaşanan ilişkiye dair iddiaları reddederken, ilişkinin karşılıklı rızayla gerçekleştiğini ileri sürdü.Ancak Morrison, iddiaların ciddiyetinin Tudge'ın geçici olarak istifa etmesi gerektiği anlamına geldiğini söyledi.Morrison, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Bu konuların adil ve hızlı bir şekilde çözüme ulaştırılması oldukça önemli. Bu sebeple bakan (Tudge), konunun makamımızca ele alındığı süreçte istifa etme yönündeki talebimi kabul etti" dedi.
Eski bir çalışanıyla içinde olduğu evlilik dışı ilişki kapsamında fiziksel ve duygusal istismarda bulunduğu iddia edilen Avustralya Eğitim Bakanı Alan Tudge'ın istifası istendi.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hakkında evlilik dışı ilişki içerisinde olduğu eski çalışanına fiziksel ve duygusal istismarda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelen Eğitim Bakanı Alan Tudge'dan istifasını istediğini duyurdu.
İddiaların soruşturma konusu olmasıyla ülkenin gündemine oturan Bakan Tudge, 2017'de yaşanan ilişkiye dair iddiaları reddederken, ilişkinin karşılıklı rızayla gerçekleştiğini ileri sürdü.
Ancak Morrison, iddiaların ciddiyetinin Tudge'ın geçici olarak istifa etmesi gerektiği anlamına geldiğini söyledi.
Morrison, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Bu konuların adil ve hızlı bir şekilde çözüme ulaştırılması oldukça önemli. Bu sebeple bakan (Tudge), konunun makamımızca ele alındığı süreçte istifa etme yönündeki talebimi kabul etti" dedi.