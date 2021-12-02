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https://tr.sputniknews.com/20211202/eski-sevgilisi-tarafindan-silahli-ve-usturali-saldiriya-ugrayan-kadin-her-sene-olumden-donuyorum-1051367244.html
Eski sevgilisi tarafından silahlı ve usturalı saldırıya uğrayan kadın: Her sene ölümden dönüyorum
Eski sevgilisi tarafından silahlı ve usturalı saldırıya uğrayan kadın: Her sene ölümden dönüyorum
Adana'da yaşayan A.O. 3 yıl önce ayrıldığı sevgilisi tarafından bir restoranda saldırıya uğradı. Zanlı, kadını döverek yüzünü usturayla kesti. Eski sevgili... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T13:01+0300
2021-12-02T13:01+0300
türkiye
adana
kadın cinayeti
kadın
kadına yönelik şiddet
kadına yönelik taciz
kadın hakları
yaralama
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Adana’nın Çukurova ilçesinde yaşayan A.O., 2017 yılında Sefer B. ile birlikte olmaya başladı. Ancak genç kadın, kıskançlık bahanesiyle şiddete uğradı. Sefer B., 5 ay sonra ayrılma kararı alan kadının peşini bırakmadı. Tekrar sevgili olmak isteyen Sefer B. vücudunun her tarafına kadının adını ve sevgili olduğu tarihi yazdırıp kadını rahatsız etmeye devam etti.Bacaklarından vurdu, cezaevinde sadece 4 ay kaldıSefer B. ayrıldıktan sonra genç kadının otomobiline silahlı saldırı düzenledi. 3 yıl önce A.O.'yu bacaklarından 4 kurşunla yaraladı. Olayın üzerine mahkeme saldırgana önce 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi daha sonra cezayı 2 yıl 9 ay 22 güne düşürdü. Sefer B.’nin cezaevinde yattığı 4 aylık süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.13 kez şikayetçi olduSefer B. tahliye edildikten sonra tekrar birlikte olmak için kadını tehdit etmeye başladı. Genç kadın 13 kez savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Bu şikayetler sonunda genç kadına panik butonu verilip, Sefer B.’ye elektronik kelepçe takılarak uzaklaştırma cezası verildi.Elektronik kelepçeden kurtuldu Sefer B., 8 Kasım günü akşam saatlerinde AO.'nun bir restoranda olduğunu öğrenip elektronik kelepçeyi çıkartarak restorana girdi, kadını önce dövdü, daha sonra da usturayla yüzünü keserek olay yerinden kaçtı. Kadının yüzüne sayısız dikiş atılırken, Sefer B. polis tarafından aranıyor.A.O. diğer kadınlar gibi ölmek istemediğini, elektronik kelepçe olmasına rağmen saldırıya uğradığını belirterek, “Kısa süre sevgili olduk. Ancak beni sürekli darp edip kıskandığı için ayrıldım. Beni sürekli rahatsız ediyor. Kurtulamıyorum. Her sene ölümden dönüyorum. En son da yüzümü kesti. Artık çok korkuyorum. Bunu birisi durdurmalı” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211202/duygu-delen-davasinda-adli-tip-raporu-cikti-dusme-aninda-canliydi-1051361460.html
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adana, kadın cinayeti, kadın, kadına yönelik şiddet, kadına yönelik taciz, kadın hakları, yaralama

Eski sevgilisi tarafından silahlı ve usturalı saldırıya uğrayan kadın: Her sene ölümden dönüyorum

13:01 02.12.2021
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYAAdana’da Sefer B. (31) ayrıldığı sevgilisini önce tabancayla vuruldu, daha sonra ise restoranda darp edilip, yüzünü ustura ile kesti.
Adana’da Sefer B. (31) ayrıldığı sevgilisini önce tabancayla vuruldu, daha sonra ise restoranda darp edilip, yüzünü ustura ile kesti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA
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Adana'da yaşayan A.O. 3 yıl önce ayrıldığı sevgilisi tarafından bir restoranda saldırıya uğradı. Zanlı, kadını döverek yüzünü usturayla kesti. Eski sevgili daha önce de, A.O.'yu bacaklarından tabancayla vurmuştu.
Adana’nın Çukurova ilçesinde yaşayan A.O., 2017 yılında Sefer B. ile birlikte olmaya başladı. Ancak genç kadın, kıskançlık bahanesiyle şiddete uğradı. Sefer B., 5 ay sonra ayrılma kararı alan kadının peşini bırakmadı. Tekrar sevgili olmak isteyen Sefer B. vücudunun her tarafına kadının adını ve sevgili olduğu tarihi yazdırıp kadını rahatsız etmeye devam etti.

Bacaklarından vurdu, cezaevinde sadece 4 ay kaldı

Sefer B. ayrıldıktan sonra genç kadının otomobiline silahlı saldırı düzenledi. 3 yıl önce A.O.'yu bacaklarından 4 kurşunla yaraladı. Olayın üzerine mahkeme saldırgana önce 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi daha sonra cezayı 2 yıl 9 ay 22 güne düşürdü. Sefer B.’nin cezaevinde yattığı 4 aylık süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

13 kez şikayetçi oldu

Sefer B. tahliye edildikten sonra tekrar birlikte olmak için kadını tehdit etmeye başladı. Genç kadın 13 kez savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Bu şikayetler sonunda genç kadına panik butonu verilip, Sefer B.’ye elektronik kelepçe takılarak uzaklaştırma cezası verildi.

Elektronik kelepçeden kurtuldu

Sefer B., 8 Kasım günü akşam saatlerinde AO.'nun bir restoranda olduğunu öğrenip elektronik kelepçeyi çıkartarak restorana girdi, kadını önce dövdü, daha sonra da usturayla yüzünü keserek olay yerinden kaçtı. Kadının yüzüne sayısız dikiş atılırken, Sefer B. polis tarafından aranıyor.
A.O. diğer kadınlar gibi ölmek istemediğini, elektronik kelepçe olmasına rağmen saldırıya uğradığını belirterek, “Kısa süre sevgili olduk. Ancak beni sürekli darp edip kıskandığı için ayrıldım. Beni sürekli rahatsız ediyor. Kurtulamıyorum. Her sene ölümden dönüyorum. En son da yüzümü kesti. Artık çok korkuyorum. Bunu birisi durdurmalı” dedi.
Mehmet Kaplan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
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