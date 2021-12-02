https://tr.sputniknews.com/20211202/fatih-koskunde-cokme-riskine-neden-olan-1500-tonluk-beton-yuku-kaldirildi-1051373610.html

Fatih Köşkü'nde çökme riskine neden olan 1500 tonluk beton yükü kaldırıldı

Fatih Köşkü'nde çökme riskine neden olan 1500 tonluk beton yükü kaldırıldı

Topkapı Sarayı'ndaki Fatih Köşkü'nün restorasyon çalışmalarında neredeyse sona gelindi. 2022 sonunda açılması planlanan köşkün, kubbelerinden bin 500 tonluk... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T14:58+0300

2021-12-02T14:58+0300

2021-12-02T14:58+0300

yaşam

istanbul

fatih

topkapı sarayı

restorasyon

yıkım

milli saraylar

milli saraylar idaresi

tadilat

beton

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051373585_14:0:1443:804_1920x0_80_0_0_91bea49e9c413fc9760063a41aa29ecc.jpg

Topkapı Sarayı'nın en eski yapılarından biri olan Fatih Köşkü'nün kubbelerinden 1940'lı yıllarda yapılan bin 500 tonluk beton ile yapılan restorasyonun ardından 2016 yılında köşkün Sarayburnu tarafına bakan yamacında kayma ve yapıda çatlak tespit edildi. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından resterosyan çalışmalara başlandı 2019 yılının Nisan ayında köşkte zemin etüdü yapıldı. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre köşk çevresinde 26 adet kuyu açıldı, Zemindeki kayma, 35 fore, 350 mini kazıkla durduruldu. Kazık sisteminin üzerine 6 metreye varan yükseklikte istinat duvarı inşa edildi. Bölgeye, olası sismik hareketleri 24 saat takip eden 57 gözlem cihazı yerleştirildi. Osmanlı döneminde değerli eşyaların muhafaza edildiği 'Hazine Binası' olarak kullanılan Fatih Köşkü'nde kaşıkçı elması, altın taht, Topkapı hançeri gibi en bilinen eserler restorasyon öncesi burada sergileniyordu. Restorasyon çalışmaları kapsamında zeminde kaymaya ve binada çatlaklara sebep olan Köşk'ün çatı sistemindeki betonlar kaldırıldı. Bin 500 tonluk beton kütle, bloklar halinde kesilerek kule vinç yardımı ile yapıdan uzaklaştırıldı. Koruma ve Bilim Kurulu onaylı proje kapsamında çatıda yeni bir çelik hatıl ve çapraz gergi sistemi oluşturuldu. Kaldırılan beton kütle yerine, ahşap kubbe montajları yapıldı. Kubbe ve çatı sistemleri, Osmanlı döneminde olduğu gibi geleneksel yöntemlerle önce çamur sıvayla sonra kurşun plakalarla kaplanmaya başlandı. Restorasyonda son aşama olan kurşun kaplama işinin, Şubat 2022'de tamamlanması planlanıyor. Fatih Köşkü'nün ziyarete açılması 2022 yılının sonunda açılması planlanıyor. Köşk, uygulanan zemin - bina güçlendirme ve özgün çatı sistemiyle olası İstanbul depremine karşı da dayanıklı hale getirildiği Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı yetkilileri tarafından dile getirildi.

https://tr.sputniknews.com/20210903/topkapi-sarayi-dunyanin-en-guzel-sarayi-secildi-1048576658.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, fatih, topkapı sarayı, restorasyon, yıkım, milli saraylar, milli saraylar idaresi, tadilat, beton