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Fatih Terim'in cezası onandı
Fatih Terim'in cezası onandı
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün teknik direktör Fatih Terim'e verilen 6 maçlık ceza için yaptığı itirazı reddetti ve kararı onadı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T20:20+0300
2021-12-02T20:20+0300
2021-12-02T20:20+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
fatih terim, tahkim kurulu
Fatih Terim'in cezası onandı
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün teknik direktör Fatih Terim'e verilen 6 maçlık ceza için yaptığı itirazı reddetti ve kararı onadı.