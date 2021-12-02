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Fatih Terim'in cezası onandı
Fatih Terim'in cezası onandı
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün teknik direktör Fatih Terim'e verilen 6 maçlık ceza için yaptığı itirazı reddetti ve kararı onadı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
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fatih terim, tahkim kurulu

Fatih Terim'in cezası onandı

20:20 02.12.2021
© AA / Emrah YorulmazFatih Terim
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© AA / Emrah Yorulmaz
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TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün teknik direktör Fatih Terim'e verilen 6 maçlık ceza için yaptığı itirazı reddetti ve kararı onadı.
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