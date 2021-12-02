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Fırtınanın ardından Caddebostan sahilini kaplayan kırmızı yosunlar toplanıyor
Fırtınanın ardından Caddebostan sahilini kaplayan kırmızı yosunlar toplanıyor
İstanbul'da etkili olan lodos fırtınasının ardından dalgalarla Caddebostan sahiline sürüklenen kırmızı yosunlar, belediye ekiplerince toplanıyor. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T16:16+0300
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türkiye
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maltepe
yosun
ibb
lodos
fırtına
sahil
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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Lodos fırtınası sonrasında dalgalarla karaya taşınan kırmızı yosunlar, Caddebostan sahilini kapladı.Sahilde büyük birikintiler oluşturan yosunlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleriyle hafriyat kamyonlarına yüklenerek alındı.Belediye ekiplerince, bugünkü çalışmalarda sahilden yaklaşık 300 ton kırmızı yosun toplandığı öğrenildi.Maltepe'de su almaya başlayan Ro-Ro gemisi battıMaltepe Yalı Mahallesi Milli Müdafaa İskelesi'nde bağlı olan ''AYİŞ'' isimli Ro-Ro gemisi, önceki gün etkili olan fırtına nedeniyle su almaya başladı.Gemi, sabah saatlerinde tamamen batarken polis iskele çevresine güvenlik şeridi çekti.
https://tr.sputniknews.com/20211201/kaportacilarda-lodos-yogunlugu-bazi-araclar-30-bin-lira-kadar-zarara-ugradi-1051345258.html
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istanbul, maltepe, yosun, ibb, lodos, fırtına, sahil, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), gemi, caddebostan sahili

Fırtınanın ardından Caddebostan sahilini kaplayan kırmızı yosunlar toplanıyor

16:16 02.12.2021
© AAFırtınanın ardından Caddebostan sahilini kaplayan kırmızı yosunlar toplanıyor
Fırtınanın ardından Caddebostan sahilini kaplayan kırmızı yosunlar toplanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© AA
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İstanbul'da etkili olan lodos fırtınasının ardından dalgalarla Caddebostan sahiline sürüklenen kırmızı yosunlar, belediye ekiplerince toplanıyor.
Lodos fırtınası sonrasında dalgalarla karaya taşınan kırmızı yosunlar, Caddebostan sahilini kapladı.
Sahilde büyük birikintiler oluşturan yosunlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleriyle hafriyat kamyonlarına yüklenerek alındı.
Belediye ekiplerince, bugünkü çalışmalarda sahilden yaklaşık 300 ton kırmızı yosun toplandığı öğrenildi.

Maltepe'de su almaya başlayan Ro-Ro gemisi battı

Maltepe Yalı Mahallesi Milli Müdafaa İskelesi'nde bağlı olan ''AYİŞ'' isimli Ro-Ro gemisi, önceki gün etkili olan fırtına nedeniyle su almaya başladı.
Gemi, sabah saatlerinde tamamen batarken polis iskele çevresine güvenlik şeridi çekti.
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