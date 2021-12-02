https://tr.sputniknews.com/20211202/fransada-ninja-kiligina-giren-kisi-2-polisi-kilicla-yaraladi-1051389350.html

Fransa’da ninja kılığına giren saldırgan, 2 polisi kılıçla yaraladı

Fransa’da ninja kılığına giren saldırgan, 2 polisi kılıçla yaraladı

Fransız polisi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Cherbourg'da ninja kılığındaki şahsın 2 kadın polise kılıçla saldırarak yaraladığı... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T20:51+0300

2021-12-02T20:51+0300

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fransa

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ninja

polis

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Fransa’da polise kılıçlı saldırı düzenlendi. Ülkenin kuzeybatısındaki Cherbourg kentinde ninja kılığındaki bir şahsın iki kadın polise kılıçla saldırarak yaraladığı ifade edildi. Saldırganın çaldığı araçla yaptığı kaza üzerine olay yerine çağrılan iki kadın polise saldırdığı belirtilerek, polislerden birinin yüzünden, diğerini ise çenesinden yaralandığı aktarıldı. Saldırının terörle bağlantılı olduğuna dair bir işaret olmadığını aktaran polis, geleneksel Japon ninja savaşçıları tarzında giyinen saldırganın, polis tarafından üç kez vurularak etkisiz hale getirildiğini belirterek, saldırganın sağlık durumunun ciddi olduğunu ve helikopterle hastaneye kaldırıldığını aktardı. Saldırganın kimliği hakkında henüz açıklama yapılmadı.

https://tr.sputniknews.com/20191018/fransa-icisleri-bakani-11-eylul-tipi-bir-saldiri-hazirliginda-olan-supheli-yakalandi-1040422238.html

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fransa, saldırı, ninja, polis