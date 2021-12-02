https://tr.sputniknews.com/20211202/galatasaray-kerem-akturkoglu-ile-5-yillik-yeni-sozlesme-imzaladi-1051379951.html

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Galatasaray'da milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T16:48+0300

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spor

süper lig

galatasaray

imza

maç

sözleşme

transfer

gol

kerem aktürkoğlu

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Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, A Milli Takım forması da giyen genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun 5 yıl daha takımda forma giyeceği vurgusu yapıldı.Milli futbolcu ise yaptığı açıklamada, "Uzun yıllar boyunca Galatasaray’a en güzel şekilde katkı verip, şampiyonluklar yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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süper lig, galatasaray, imza, maç, sözleşme, transfer, gol, kerem aktürkoğlu