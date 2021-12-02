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https://tr.sputniknews.com/20211202/galatasarayda-bir-futbolcunun-kovid-19-testi-pozitif-cikti-1051393184.html
Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Galatasaray Futbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T22:47+0300
2021-12-02T22:47+0300
2021-12-02T22:48+0300
spor
galatasaray
koronavirüs
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcunun tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlatıldığı belirtildi.
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galatasaray, koronavirüs
Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
22:47 02.12.2021 (güncellendi: 22:48 02.12.2021)
Galatasaray Futbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcunun tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlatıldığı belirtildi.