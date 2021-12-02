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https://tr.sputniknews.com/20211202/gaziantepte-bebegini-doven-yunus-goc-agladiginda-bogazini-sikacaksin-oyle-cirpinip-kalacak-1051359888.html
Gaziantep'te bebeğini döven Yunus Göç: 'Ağladığında boğazını sıkacaksın, öyle çırpınıp kalacak'
Gaziantep'te bebeğini döven Yunus Göç: 'Ağladığında boğazını sıkacaksın, öyle çırpınıp kalacak'
Gaziantep'te Yunus Göç'ün 1 aylık bebeğine yaptığı işkence, evdeki kameraya yansımıştı. Anne Semra Göç, kocasının, bebekle ilgili kendisine "Ağladığında... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T09:56+0300
2021-12-02T09:54+0300
yaşam
ifade
işkence
tutuklama
yunus göç
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Gaziantep'te 1 aylık bebeğini döverken kameraya yakalanan ve tutuklanan baba Yunus Göç'ün, anne Semra Göç'e "O çocuk ağladığında boğazını sıkacaksın, öyle çırpınıp kalacak" dediği öğrenildi.Semra Göç, kocası ile kayınvalidesinin, doktor muayenesinde bebekteki morluklarla ilgili gelecek soruları nasıl yanıtlaması gerektiğini de tembihlediği belirtildi.Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; yaklaşık 1-2 hafta önce bebek Cihan'ın yanak kısmında morluklar gördüğünü söyleyen anne Semra Göç, fotoğraf çekerken morlukları fark ettiğini dile getirdi. Fotoğrafların eşinin telefonunda da mevcut olduğunu söyleyen Göç, "Cihan'ın sağ göz üstünde morluk ve yine sağ yanağında diş ve çene kısmında tırnak izine benzer yaralar gördüm. Son olarak ağzından ve burnundan kan geldi. Ben de neden burnundan kan geliyor diyerek telaş yaptım" dedi.'Ağzından kan geldiğini söyleme'Eşine bebeği doktora götürmeyi teklif ettiğini dile getiren anne Semra Göç, "Yunus bana, 'Neden gidelim ne gerek var' dedi. Bu sırada benim telefonum yoktu. Ben de Yunus'a, 'Beni hastaneye götürmezsen babamı ararım seni şikayet ederim dedim. O da bana, 'Sen de beni şikayet etmeye iyi alıştın. Hadi çocuğu doktora götürelim' dedi. Birlikte hastaneye gittik. Doktorun yanına gitmeden önce eşim bana, 'Çocuğun gözündeki morluğu söyleme' dedi. Doktor morluğu sorarsa, çocuğun gazını çıkarırken dizine yatırdığı sırada olduğunu söylememi, ağzından ve burnundan kan geldiğini de doktor sormadıkça söylemememi tembihledi. Ben de, 'Tamam' dedim. Bunu dememdeki amaç çocuğumu doktora götürmekti. Doktora da morlukları ve kanamayı söyleyecektim" ifadelerini kullandı.'Kayınvalidem kolumu sıktı'Hastaneye giderken kayınvalidesi Dursun Göç'ün de yanlarında olduğunu aktaran anne Semra Göç, "Doktor bana gözündeki morluğu sordu. Anlatacağım esnada kayınvalidem eliyle kolumu sıktı. Ben de doktora eşimin bana tembihlediği gibi anlattım olayı. Ancak ara ara morlukların olduğunu, ağlarken boğazında kızarıklık olduğunu, ağzından kan geldiğini söyledim. Bebekten kan ve idrar örneği alındı. Sonuçlar çıktığında doktor ile görüştük. Kanamanın ve morlukların doğum kaynaklı olduğunu söyledi. Kalbinde üfürük olabileceğinden şüphelendiğini söyleyip, bizi başka bir hastaneye gidebileceğimizi söyledi" dedi.'İlaçların yanına telefon kamerası açıp koydum'Göç, şahit olduğu anları şöyle anlattı: "Çocuğun vücudundaki morluklar bu süreçte devam etti. Olay akşamı eşim benden çay yapmamı istedi. Çay yapmak için odadan çıktığım sırada kapıyı döndüğümde çocuğun ağlamasını duydum. Odaya geri döndüğümde, eşim bebeği sıvazlıyordu. Eşime, 'Önce çocuğun ilaçlarını vereyim sonra çay koyarım' dedim. Odanın köşesinde bulunan ilaçların yanına telefonu kamerası açık bir şekilde koydum. İlaçları eşime verdim. Mutfağa gittim. Mutfağın kapısına daha girmeden bebeğin çığlığını ve vurma seslerini duydum. Hemen odaya geri döndüm. Eşim bebekle ilgileniyormuş gibi davranıyordu. Benden şüphelenmesin diye bebeği kucağıma aldım. Kameranın önünde durdum. Eşime çay içiyor musun diye sorunca, 'İçmiyorum yatacağım' diyerek odadan ayrıldı.Bu sırada eşim bana telefonunu şarja takmam için çağırdı. Bana gülerek ellerini açıp dişlerini sıkarak, 'Semra o çocuk ağladığında boğazını sıkacaksın öyle çırpınıp kalacak' dedi. Ben de kendisine böyle konuşma dedim. Eşim uyuduktan sonra videoya baktım. Videoyu izledikten sonra hemen annemi gece 01.00'da arayıp, 'Yetişin eşim bebeği dövdü' dedim. Annem sabah eve geldi. Eşim bu sırada işe gitmişti. Önce annemin ikametine gittik daha sonra hastaneye gittik. Yunus Göç'ten şikayetçiyim."'Pişmanım'Baba Yunus Göç ise savcılığa verdiği ifadede, olay günü bebeğe annesi tarafından mama hazırlandığını ve yedirdiğini söyledi. Göç, "Sonra eşim, bebeği bana bırakarak odadan ayrıldı. Bebek bir anda ağlamasa başladı. Ben de bir anlık sinir ile bebeği darp ettim. Ben bebeği darp ederken annesi odada değildi. Ben bebeği darp ettikten sonra annesi içeri gelip bebeği pışpışlamak için kucağına aldı. Daha önce oğlum Cihan'a yönelik bir darp eylemim olmamıştır. Pişmanın üzerime atılı suçlamayı kabul ediyorum" dedi.Daha önce şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı almışOcak ayında eşinden şiddet gördüğü için ailesinin yanına sığınan bebeğin annesi Semra Göç'ün kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak 'aile büyüklerinin araya girmesinin ardından' yeniden eve döndüğü öğrenildi.
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ifade, işkence, tutuklama, yunus göç

Gaziantep'te bebeğini döven Yunus Göç: 'Ağladığında boğazını sıkacaksın, öyle çırpınıp kalacak'

09:56 02.12.2021
© DHAYunus Göç
Yunus Göç - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© DHA
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Gaziantep'te Yunus Göç'ün 1 aylık bebeğine yaptığı işkence, evdeki kameraya yansımıştı. Anne Semra Göç, kocasının, bebekle ilgili kendisine "Ağladığında boğazını sıkacaksın, öyle çırpınıp kalacak" dediğini açıkladı.
Gaziantep'te 1 aylık bebeğini döverken kameraya yakalanan ve tutuklanan baba Yunus Göç'ün, anne Semra Göç'e "O çocuk ağladığında boğazını sıkacaksın, öyle çırpınıp kalacak" dediği öğrenildi.
Semra Göç, kocası ile kayınvalidesinin, doktor muayenesinde bebekteki morluklarla ilgili gelecek soruları nasıl yanıtlaması gerektiğini de tembihlediği belirtildi.
Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; yaklaşık 1-2 hafta önce bebek Cihan'ın yanak kısmında morluklar gördüğünü söyleyen anne Semra Göç, fotoğraf çekerken morlukları fark ettiğini dile getirdi. Fotoğrafların eşinin telefonunda da mevcut olduğunu söyleyen Göç, "Cihan'ın sağ göz üstünde morluk ve yine sağ yanağında diş ve çene kısmında tırnak izine benzer yaralar gördüm. Son olarak ağzından ve burnundan kan geldi. Ben de neden burnundan kan geliyor diyerek telaş yaptım" dedi.

'Ağzından kan geldiğini söyleme'

Eşine bebeği doktora götürmeyi teklif ettiğini dile getiren anne Semra Göç, "Yunus bana, 'Neden gidelim ne gerek var' dedi. Bu sırada benim telefonum yoktu. Ben de Yunus'a, 'Beni hastaneye götürmezsen babamı ararım seni şikayet ederim dedim. O da bana, 'Sen de beni şikayet etmeye iyi alıştın. Hadi çocuğu doktora götürelim' dedi. Birlikte hastaneye gittik. Doktorun yanına gitmeden önce eşim bana, 'Çocuğun gözündeki morluğu söyleme' dedi. Doktor morluğu sorarsa, çocuğun gazını çıkarırken dizine yatırdığı sırada olduğunu söylememi, ağzından ve burnundan kan geldiğini de doktor sormadıkça söylemememi tembihledi. Ben de, 'Tamam' dedim. Bunu dememdeki amaç çocuğumu doktora götürmekti. Doktora da morlukları ve kanamayı söyleyecektim" ifadelerini kullandı.

'Kayınvalidem kolumu sıktı'

Hastaneye giderken kayınvalidesi Dursun Göç'ün de yanlarında olduğunu aktaran anne Semra Göç, "Doktor bana gözündeki morluğu sordu. Anlatacağım esnada kayınvalidem eliyle kolumu sıktı. Ben de doktora eşimin bana tembihlediği gibi anlattım olayı. Ancak ara ara morlukların olduğunu, ağlarken boğazında kızarıklık olduğunu, ağzından kan geldiğini söyledim. Bebekten kan ve idrar örneği alındı. Sonuçlar çıktığında doktor ile görüştük. Kanamanın ve morlukların doğum kaynaklı olduğunu söyledi. Kalbinde üfürük olabileceğinden şüphelendiğini söyleyip, bizi başka bir hastaneye gidebileceğimizi söyledi" dedi.

'İlaçların yanına telefon kamerası açıp koydum'

Göç, şahit olduğu anları şöyle anlattı:
"Çocuğun vücudundaki morluklar bu süreçte devam etti. Olay akşamı eşim benden çay yapmamı istedi. Çay yapmak için odadan çıktığım sırada kapıyı döndüğümde çocuğun ağlamasını duydum. Odaya geri döndüğümde, eşim bebeği sıvazlıyordu. Eşime, 'Önce çocuğun ilaçlarını vereyim sonra çay koyarım' dedim. Odanın köşesinde bulunan ilaçların yanına telefonu kamerası açık bir şekilde koydum. İlaçları eşime verdim. Mutfağa gittim. Mutfağın kapısına daha girmeden bebeğin çığlığını ve vurma seslerini duydum. Hemen odaya geri döndüm. Eşim bebekle ilgileniyormuş gibi davranıyordu. Benden şüphelenmesin diye bebeği kucağıma aldım. Kameranın önünde durdum. Eşime çay içiyor musun diye sorunca, 'İçmiyorum yatacağım' diyerek odadan ayrıldı.
Bu sırada eşim bana telefonunu şarja takmam için çağırdı. Bana gülerek ellerini açıp dişlerini sıkarak, 'Semra o çocuk ağladığında boğazını sıkacaksın öyle çırpınıp kalacak' dedi. Ben de kendisine böyle konuşma dedim. Eşim uyuduktan sonra videoya baktım. Videoyu izledikten sonra hemen annemi gece 01.00'da arayıp, 'Yetişin eşim bebeği dövdü' dedim. Annem sabah eve geldi. Eşim bu sırada işe gitmişti. Önce annemin ikametine gittik daha sonra hastaneye gittik. Yunus Göç'ten şikayetçiyim."

'Pişmanım'

Baba Yunus Göç ise savcılığa verdiği ifadede, olay günü bebeğe annesi tarafından mama hazırlandığını ve yedirdiğini söyledi. Göç, "Sonra eşim, bebeği bana bırakarak odadan ayrıldı. Bebek bir anda ağlamasa başladı. Ben de bir anlık sinir ile bebeği darp ettim. Ben bebeği darp ederken annesi odada değildi. Ben bebeği darp ettikten sonra annesi içeri gelip bebeği pışpışlamak için kucağına aldı. Daha önce oğlum Cihan'a yönelik bir darp eylemim olmamıştır. Pişmanın üzerime atılı suçlamayı kabul ediyorum" dedi.

Daha önce şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı almış

Ocak ayında eşinden şiddet gördüğü için ailesinin yanına sığınan bebeğin annesi Semra Göç'ün kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak 'aile büyüklerinin araya girmesinin ardından' yeniden eve döndüğü öğrenildi.
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