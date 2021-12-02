https://tr.sputniknews.com/20211202/googledan-turkiyeye-150-milyar-tl-katki-1051360861.html

Google'dan Türkiye'ye 150 milyar TL katkı

Google'dan Türkiye'ye 150 milyar TL katkı

Türkiye’de 15. yılını kutlayan Google, bir yandan Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ederken diğer yandan ekonomiye verdiği katkı 150 milyar lirayı buldu. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

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2021-12-02T10:35+0300

2021-12-02T10:35+0300

türkiye

türkiye

google

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Google'ın Türkiye'deki 15'inci yılında ekonomiye verdiği katkı 150 milyar TL'yi buldu.Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, Google Arama, Görüntüleme, Alışveriş, YouTube, Google Haritalar, Google Benim İşletmem, G Suite, Google Bulut Platformu, Android, Google Play ve diğer Google uygulamaları ile dijital ekosisteme katkı verdiklerini belirterek “Google’un Türkiye’deki dijital ekonominin millî gelir içerisindeki payı yüzde 4’ü aşarak 150 milyar TL’ye ulaştı. 2023 yılında bu payın yüzde 4,7 seviyelerine ulaşacağını öngörüyoruz. Dijital ekosistemin Türkiye ekonomisine katkısının beş yıl içinde iki kattan daha fazla artacağını düşünüyoruz” dedi.Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temur'un haberine göre, Keteloğlu, Android ekosisteminin de Türkiye ekonomisine 83 milyar TL katkı sağladığına, bu ekosistem ile de 750 bin kişinin istihdam edilmesine destek olduklarına dikkat çekti. Android’in Türkiye ekonomisine katkısının 2023 yılında 193 milyar TL’ye ulaşarak gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2,7’sini oluşturacağını öngördüklerini kaydetti.

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türkiye, google