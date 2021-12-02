Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211202/hastadan-20-bin-lira-bicak-parasi-isteyen-doktora-sucustu-1051390402.html
Hastadan 20 bin lira 'bıçak parası' isteyen doktora suçüstü
Hastadan 20 bin lira 'bıçak parası' isteyen doktora suçüstü
Bolu'da ameliyat olacak hastadan "bıçak parası" aldıkları öne sürülen doktor ile sağlık memuru gözaltına alındı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T21:08+0300
2021-12-02T21:08+0300
türkiye
bolu
gözaltı
doktor
para
bıçak parası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051390053_0:49:2001:1174_1920x0_80_0_0_5591c9bd782ce1c34805e91928ef099e.jpg
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümünde görevli doktor A.G. ile sağlık memuru İ.Ü. bir hastadan ameliyat için 20 bin lira "bıçak parası" istedi.Hastanın durumu bildirmesi üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine iddiayla ilgili çalışma yapılması talimatı verildi.Doktor ve sağlık memuru adliyeye sevk edildiHarekete geçen ekipler, doktor A.G. ve sağlık memuru İ.Ü'yü ameliyat için hastadan ilk etapta 5 bin lira alırken suç üstü yakaladı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan doktor ve sağlık memuru, adliyeye sevk edildi.BAİBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Güzel Kurtoğlu, yaptığı açıklamada, "Söz konusu doktor hakkında daha önceden de CİMER'e şikayette bulunulmuştu. Hakkında devam eden iki soruşturma var. Dekanlık olarak konunun takipçisi olacağımızı ve idari soruşturma açacağımızı bildirmek isterim. Üniversitemizin adını bu şekilde lekeleyen hiçbir eyleme müsaade etmeyeceğiz. Gereken neyse yapacağız." ifadelerini kullandı.
türkiye
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051390053_184:0:1815:1223_1920x0_80_0_0_af0e8c3b263cdb4a2109f2c44b43ec0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bolu, gözaltı, doktor, para, bıçak parası

Hastadan 20 bin lira 'bıçak parası' isteyen doktora suçüstü

21:08 02.12.2021
© İHAHastadan 20 bin lira bıçak parası isteyen doktora suçüstü
Hastadan 20 bin lira bıçak parası isteyen doktora suçüstü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© İHA
Abone ol
Bolu'da ameliyat olacak hastadan "bıçak parası" aldıkları öne sürülen doktor ile sağlık memuru gözaltına alındı.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümünde görevli doktor A.G. ile sağlık memuru İ.Ü. bir hastadan ameliyat için 20 bin lira "bıçak parası" istedi.
Hastanın durumu bildirmesi üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine iddiayla ilgili çalışma yapılması talimatı verildi.
Doktor ve sağlık memuru adliyeye sevk edildi
Harekete geçen ekipler, doktor A.G. ve sağlık memuru İ.Ü'yü ameliyat için hastadan ilk etapta 5 bin lira alırken suç üstü yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan doktor ve sağlık memuru, adliyeye sevk edildi.
BAİBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Güzel Kurtoğlu, yaptığı açıklamada, "Söz konusu doktor hakkında daha önceden de CİMER'e şikayette bulunulmuştu. Hakkında devam eden iki soruşturma var. Dekanlık olarak konunun takipçisi olacağımızı ve idari soruşturma açacağımızı bildirmek isterim. Üniversitemizin adını bu şekilde lekeleyen hiçbir eyleme müsaade etmeyeceğiz. Gereken neyse yapacağız." ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:18ABD, göçmenler için 'Meksika'da Kal' uygulamasını yeniden uygulamaya başlayacak
22:17Haluk Levent'ten Bakan Koca'ya: Ne yapacağız şimdi?
22:08İTO Ekmek Komitesi'nden Şimşek: 4.5 TL'ye satılacak ekmek hem halkı hem kamuyu sıkıntıya sokar
22:041 Leva 8 TL'ye yaklaştı, Bulgarlar alışveriş için Edirne'ye akın etti
22:02İçkiye yeni zam açıklandı
21:53Amerikan Beyzbol Ligi'nde lokavt ilan edildi
21:50ABD'de ikinci Omicron vakası
21:49Türkiye'den Güney Kıbrıs'a tepki: Kimin gerginlikten yana olduğu bir kez daha görüldü
21:43İnşaat temeli kazılırken hasar gören iki binadaki 48 kişi tahliye edildi
21:35TCMB'nin brüt rezervleri 87 milyar dolara geriledi
21:34Polonya Cumhurbaşkanı Duda’dan sınırda İngiliz ve Estonyalı askerlerin varlığına onay
21:20İntihara kalkışan adam, yanlışlıkla kendisini ikna etmeye çalışan 14 yaşındaki kızını öldürdü
21:20AK Partili Dağ'dan ekonomi eleştirilerine yanıt: İhracat rekorları nasıl kırılıyor?
21:08Hastadan 20 bin lira 'bıçak parası' isteyen doktora suçüstü
21:08Lavrov’dan NATO’ya Rusya sınırında gerilim tırmandırma suçlaması
21:06Meteoroloji'den kıyı Ege için kuvvetli yağış, Marmara için fırtına uyarısı
20:57Erdoğan'dan dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım: Yıllık bazda ihracatımız 221 milyar dolar
20:51Fransa’da ninja kılığına giren saldırgan, 2 polisi kılıçla yaraladı
20:44AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri: Seçimler için AK Parti’nin samimiyetini milletimiz görüyor
20:42Son 24 saatte 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi