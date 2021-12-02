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Hava topunda rakibiyle çarpışan 16 yaşındaki futbolcu beyin kanaması geçirdi
Hava topunda rakibiyle çarpışan 16 yaşındaki futbolcu beyin kanaması geçirdi
Rize’de, Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor U-16 futbol takımları arasında oynanan maçta hava topuna yükseldiği sırada rakibiyle çarpışan... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T15:16+0300
2021-12-02T15:22+0300
beyin kanaması
spor
rize
futbol
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Rize’de, 28 Kasım’da Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor U-16 futbol takımları arasında oynanan maçın 15. dakikasında hava topuna yükselen 16 yaşındaki İmran Gür rakibi ile çarpıştı. Yere yığılan iki oyuncuya kulüp doktoru ve sağlık çalışanları müdahale etti. Sahadan yürüyerek çıkan Gür antrenörleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenen oyuncu ameliyata alındı. Hayati tehlikeyi atlatan oyuncunun hastanede tedavisi sürüyor.İmran Gür’ün rakibi ile hava topuna çıktığı sırada çarpıştığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde iki oyuncunun çarpışma sonrası yerde kaldığı, sağlık görevlilerinin müdahale ettiği görülüyor. Saha içi tedavisinin ardından ayağa kalkan ve bir süre beklediği görülen oyuncu daha sonra arkadaşlarının yardımıyla saha kenarına getiriliyor.‘Kafamda ağrı vardı, hocama doğru gittim, ondan sonrasını hatırlamıyorum’Ameliyatın ardından servise alınan İmran Gür, sahalara geri döneceği günü sabırsızlıkla beklediğini belirtti:‘İmran dönene kadar 8 numaralı formayı bekleteceğiz’Çaykur Rizespor U-16 takımı teknik sorumlusu Hakan Turanlı da endişeli bir süreç yaşadıklarını söyledi:
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beyin kanaması, rize, futbol

Hava topunda rakibiyle çarpışan 16 yaşındaki futbolcu beyin kanaması geçirdi

15:16 02.12.2021 (güncellendi: 15:22 02.12.2021)
© DHARize'de beyin kanaması geçiren futbolcu İmran Gür
Rize'de beyin kanaması geçiren futbolcu İmran Gür - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© DHA
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Rize’de, Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor U-16 futbol takımları arasında oynanan maçta hava topuna yükseldiği sırada rakibiyle çarpışan Çaykur Rizesporlu orta saha oyuncusu İmran Gür, kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan genç futbolcu hayati tehlikeyi atlattı.
Rize’de, 28 Kasım’da Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor U-16 futbol takımları arasında oynanan maçın 15. dakikasında hava topuna yükselen 16 yaşındaki İmran Gür rakibi ile çarpıştı. Yere yığılan iki oyuncuya kulüp doktoru ve sağlık çalışanları müdahale etti. Sahadan yürüyerek çıkan Gür antrenörleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenen oyuncu ameliyata alındı. Hayati tehlikeyi atlatan oyuncunun hastanede tedavisi sürüyor.
İmran Gür’ün rakibi ile hava topuna çıktığı sırada çarpıştığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde iki oyuncunun çarpışma sonrası yerde kaldığı, sağlık görevlilerinin müdahale ettiği görülüyor. Saha içi tedavisinin ardından ayağa kalkan ve bir süre beklediği görülen oyuncu daha sonra arkadaşlarının yardımıyla saha kenarına getiriliyor.

‘Kafamda ağrı vardı, hocama doğru gittim, ondan sonrasını hatırlamıyorum’

Ameliyatın ardından servise alınan İmran Gür, sahalara geri döneceği günü sabırsızlıkla beklediğini belirtti:

“Maç güzel başlamıştı, her şey güzel gidiyordu. Pozisyon gereği kafa topuna çıktım. Rakip futbolcu ile çarpıştım, kendimi kaybettim yere düştüm. Müdahale ettiler, ayağa kalktım, orta sahaya kadar gittim. Ama kafamda ağrı vardı, hocama doğru gittim, ondan sonrasını da hatırlamıyorum. Şimdi iyiyim. Takım arkadaşlarım yarın Giresun maçına gidecek onlarla olmayı çok isterdim. Umarım galibiyetle Rize’ye dönerler. Ben futbolu çok seviyorum. Bir an önce yatağımdan kalkarak hayallerimi devam ettirmek istiyorum."

© DHAİmran Gür, "Yaşadığım bu süreçte bana destek veren başta kulüp başkanımız Tahir Kıran olmak üzere tüm yöneticilere ve Rizespor camiasına teşekkür ediyorum” dedi.
İmran Gür, Yaşadığım bu süreçte bana destek veren başta kulüp başkanımız Tahir Kıran olmak üzere tüm yöneticilere ve Rizespor camiasına teşekkür ediyorum” dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
İmran Gür, "Yaşadığım bu süreçte bana destek veren başta kulüp başkanımız Tahir Kıran olmak üzere tüm yöneticilere ve Rizespor camiasına teşekkür ediyorum” dedi.
© DHA

‘İmran dönene kadar 8 numaralı formayı bekleteceğiz’

Çaykur Rizespor U-16 takımı teknik sorumlusu Hakan Turanlı da endişeli bir süreç yaşadıklarını söyledi:
“Maçın 15. dakikasında talihsiz bir olay yaşandı. Ne yazık ki sporda bu tür olaylar yaşanabiliyor. İmran'ın çarpışıp yere düştüğünü görünce biz de şok yaşadık. Hemen yanına gittik. İmran'ın o an tam kendinde olmadığını gördüm. Sonrasında İmran’ı oyundan alarak hastaneye götürdük. Hiçbir sportif faaliyetin sağlıktan önemli olmadığını biliyoruz. İmran'ı yeniden sağlıklı halde gördüğümüz için çok mutluyuz. İmran gelene kadar, kullandığı 8 numaralı formayı bekleteceğiz. Aramıza katılacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Futbolcumuzun bu zor döneminde Rizespor camiası olarak çok iyi kenetlendik. Başta kulüp başkanımız Tahir Kıran ve yöneticilerimizle birlikte İmran’ın hep yanında olduk.”
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