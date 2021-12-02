https://tr.sputniknews.com/20211202/hava-topunda-rakibiyle-carpisan-16-yasindaki-futbolcu-beyin-kanamasi-gecirdi-1051374759.html

Hava topunda rakibiyle çarpışan 16 yaşındaki futbolcu beyin kanaması geçirdi

Hava topunda rakibiyle çarpışan 16 yaşındaki futbolcu beyin kanaması geçirdi

Rize’de, Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor U-16 futbol takımları arasında oynanan maçta hava topuna yükseldiği sırada rakibiyle çarpışan... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

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2021-12-02T15:16+0300

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beyin kanaması

spor

rize

futbol

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Rize’de, 28 Kasım’da Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor U-16 futbol takımları arasında oynanan maçın 15. dakikasında hava topuna yükselen 16 yaşındaki İmran Gür rakibi ile çarpıştı. Yere yığılan iki oyuncuya kulüp doktoru ve sağlık çalışanları müdahale etti. Sahadan yürüyerek çıkan Gür antrenörleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenen oyuncu ameliyata alındı. Hayati tehlikeyi atlatan oyuncunun hastanede tedavisi sürüyor.İmran Gür’ün rakibi ile hava topuna çıktığı sırada çarpıştığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde iki oyuncunun çarpışma sonrası yerde kaldığı, sağlık görevlilerinin müdahale ettiği görülüyor. Saha içi tedavisinin ardından ayağa kalkan ve bir süre beklediği görülen oyuncu daha sonra arkadaşlarının yardımıyla saha kenarına getiriliyor.‘Kafamda ağrı vardı, hocama doğru gittim, ondan sonrasını hatırlamıyorum’Ameliyatın ardından servise alınan İmran Gür, sahalara geri döneceği günü sabırsızlıkla beklediğini belirtti:‘İmran dönene kadar 8 numaralı formayı bekleteceğiz’Çaykur Rizespor U-16 takımı teknik sorumlusu Hakan Turanlı da endişeli bir süreç yaşadıklarını söyledi:

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beyin kanaması, rize, futbol