https://tr.sputniknews.com/20211202/hazine-ve-maliye-bakani-elvan-istifa-etti-1051354245.html

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti yerine Nureddin Nebati atandı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti yerine Nureddin Nebati atandı

Cumhurbaşkanı kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T00:46+0300

2021-12-02T00:46+0300

2021-12-02T00:57+0300

türkiye

istifa

lütfi elvan

hazine ve maliye bakanlığı

nureddin nebati

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararında "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddit Nebati, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır" ifadelerine yer verildi.Nureddin Nebati kimdir?Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Emine'dir.İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldıTekstil işiyle uğraştı. Akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliği'nde bulunduHalen MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir.İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, TÜGVA, Önder, Utesav Üyeliği devam etmektedir.AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi.MYK Üyesi olarak 2014-2015 yılları AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.Orta düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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istifa, lütfi elvan, hazine ve maliye bakanlığı, nureddin nebati