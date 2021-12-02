https://tr.sputniknews.com/20211202/hazine-ve-maliye-bakani-nureddin-nebati-tbmm-genel-kurulunda-yemin-etti-1051374124.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: En önemli önceliğimiz yüksek faiz değil yatırım olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: En önemli önceliğimiz yüksek faiz değil yatırım olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Yeminin ardından devir teslim töreninde açıklamalarda bulunan Nebati, "En önemli... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T15:04+0300

2021-12-02T15:04+0300

2021-12-02T16:19+0300

nureddin nebati

politika

tbmm

lütfi elvan

yemin

recep tayyip erdoğan

devir teslim

faiz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051377994_1:0:1274:716_1920x0_80_0_0_c0f441b65cda1ae1cf71d361269d3d44.jpg

Cumhurbaşkanı kararı ile dün gece görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı. Nebati, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.Yemin töreninin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda da devir teslim töreni gerçekleşti. Elvan: Çok güçlü bir kamu maliyesini bakanımıza bırakıyorum"Ülkemiz için, devletimiz için doğru olanı yapmaya çalıştık" diyen Lütfi Elvan, "Çok güçlü bir kamu maliyesini bakanımıza bırakıyorum" diye konuştu. Elvan, görevini teslim ederken şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımızın desteğiyle gelirleri artırıcı, giderleri azaltıcı önlemler aldık. 2021 bütçesinde bütçe açığını 3.5'a çekme kararı aldık. Kovid destekleri hariç mali disiplinden asla vazgeçmedik. Bu yıl sonu muhtemelen yüzde 2 altında bütçe açığı öngörüyoruz. Borçlanma açısından da oldukça başarılı bir yıl geçirdik. Hazine kasamızı güçlü nakit rezervi ile sayın bakanımıza teslim ediyoruz. Bu yıl yüksek büyümeye rağmen, milli gelirin yüzde 1'i kadar bir cari açıkla kapatacağız. Ülkemizin yarınları için gecemizi gündüzümüze kattık. Kendi kontrolüm altında olan kamu maliyesinde, çok güçlü bir kamu maliyesi sayın bakanımıza bırakıyorum. Bana güvenip bu makamı emanet ettiği için sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz etmek istiyorum. Bakanlar gelip geçici önemli olan devletin devamlılığıdır. DPT'da yetişmiş bir bürokrat olarak bugüne kadar konulara teknik açıdan yaklaşmaya büyük önem gösterdim."Nebati: Tam bağımsız Türkiye vizyonu ile yeni bir yola girdikElvan'ın ardından açıklamalarda bulunan Nebati ise faiz vurgusu yaptı. Nebati, "Ekonomik olarak tam bağımsız Türkiye vizyonu ile yeni bir yola girdik. Bu süreçte göreve gelirken bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olamayacak. Yatırım, üretim, bu sayede cari açık ve dış borç gibi sorunları bertaraf etmek, istihdamı arttırmak, Türkiye'nin iç dinamiklerini de dikkate almak kaydı ile kulağını sokaktan, işten, iş adamından uzak tutmadan gereğini yapmak olacaktır" dedi. "Ülkemiz için, milletimizin için inşallah hayırlara vesile olacak bir devir teslim yapıyoruz. Bu makamları aynı vakarla, işin sonunda başarılı ve milletin yararına işler yaparak devretmeyi bizlere nasip etsin" diyen Nebati, "Makamlar gelip geçici. Önemli olan yaptığımız hizmetler. Sayın Cumhurbaşkanımıza şahsıma bu görevi emanet edecek kadar güvenliği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211202/hazine-ve-maliye-bakani-elvan-istifa-etti-1051354245.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nureddin nebati, tbmm, lütfi elvan, yemin, recep tayyip erdoğan, devir teslim, faiz