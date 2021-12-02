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HDP Eş Genel Başkanı Buldan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yemekte bir araya geldi
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yemekte bir araya geldi
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un ev sahipliğinde düzenlenen yemekte... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T12:15+0300
2021-12-02T12:15+0300
politika
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HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Buldan, partisinin Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Hişyar Özsoy ile yemeğe katıldı.Türkiye'deki gelişmeler, Kobani davası ve kapatma davasındaki son gelişmelere dair görüşlerini dile getiren Buldan, büyükelçilerin sorularını yanıtladı.HDP'nin gücünü artırmaya devam ettiğini kaydeden Buldan, partisinin, Türkiye siyasetinde sonuçları belirleyen bir aktör olarak, ülkenin ihtiyaç duyduğu siyasal dönüşümde önemli rol oynayacağını belirtti.
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ab, pervin buldan, ab türkiye delegasyonu

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yemekte bir araya geldi

12:15 02.12.2021
© AAANKARA (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un ev sahipliğinde düzenlenen yemekte, AB'ye üye ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.
ANKARA (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un ev sahipliğinde düzenlenen yemekte, AB'ye üye ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© AA
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un ev sahipliğinde düzenlenen yemekte, AB'ye üye ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.
HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Buldan, partisinin Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Hişyar Özsoy ile yemeğe katıldı.
Türkiye'deki gelişmeler, Kobani davası ve kapatma davasındaki son gelişmelere dair görüşlerini dile getiren Buldan, büyükelçilerin sorularını yanıtladı.
HDP'nin gücünü artırmaya devam ettiğini kaydeden Buldan, partisinin, Türkiye siyasetinde sonuçları belirleyen bir aktör olarak, ülkenin ihtiyaç duyduğu siyasal dönüşümde önemli rol oynayacağını belirtti.
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