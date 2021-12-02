Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211202/ickiye-bir-zam-daha-1051391893.html
İçkiye yeni zam açıklandı
İçkiye yeni zam açıklandı
Brown-Forman grubu içkilerine zam yapıldığını duyuran Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Yorum yazmıyorum artık" dedi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T22:02+0300
2021-12-02T22:02+0300
2021-12-02T22:03+0300
ekonomi
efes
içki
türkiye tekel bayileri platformu
brown-forman
özgür aybaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1044396357_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_afd7b86bc066e877027194a6d700e731.jpg
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Brown-Forman grubundaki alkollü içeceklere zam geldiğini açıkladı.Aybaş, 3 Aralık'tan itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesine de yer verdiği Twitter paylaşımında “JACK zammı yorum yazmıyorum artık” ifadelerini kullandı.1 Kasım'da Efes grubu, 7 Kasım günü Mey/Diageo grubu ve 26 Kasım'da da Pernod Ricard grubundaki içkilere zam yapılmıştı.
efes
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1044396357_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_3cf1e92f5fd9e0f752af3922e9061f55.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
efes, içki, türkiye tekel bayileri platformu, brown-forman, özgür aybaş
İçkiye yeni zam açıklandı 22:02 02.12.2021 (güncellendi: 22:03 02.12.2021)
Brown-Forman grubu içkilerine zam yapıldığını duyuran Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Yorum yazmıyorum artık" dedi.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Brown-Forman grubundaki alkollü içeceklere zam geldiğini açıkladı.
Aybaş, 3 Aralık'tan itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesine de yer verdiği Twitter paylaşımında “
JACK zammı yorum yazmıyorum artık” ifadelerini kullandı.
1 Kasım'da Efes grubu, 7 Kasım günü Mey/Diageo grubu ve 26 Kasım'da da Pernod Ricard grubundaki içkilere zam yapılmıştı.