Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211202/ickiye-bir-zam-daha-1051391893.html
İçkiye yeni zam açıklandı
İçkiye yeni zam açıklandı
Brown-Forman grubu içkilerine zam yapıldığını duyuran Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Yorum yazmıyorum artık" dedi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T22:02+0300
2021-12-02T22:03+0300
ekonomi
efes
içki
türkiye tekel bayileri platformu
brown-forman
özgür aybaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1044396357_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_afd7b86bc066e877027194a6d700e731.jpg
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Brown-Forman grubundaki alkollü içeceklere zam geldiğini açıkladı.Aybaş, 3 Aralık'tan itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesine de yer verdiği Twitter paylaşımında “JACK zammı yorum yazmıyorum artık” ifadelerini kullandı.1 Kasım'da Efes grubu, 7 Kasım günü Mey/Diageo grubu ve 26 Kasım'da da Pernod Ricard grubundaki içkilere zam yapılmıştı.
efes
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1044396357_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_3cf1e92f5fd9e0f752af3922e9061f55.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
efes, içki, türkiye tekel bayileri platformu, brown-forman, özgür aybaş

İçkiye yeni zam açıklandı

22:02 02.12.2021 (güncellendi: 22:03 02.12.2021)
© SputnikAlkol, tekel bayi, içki
Alkol, tekel bayi, içki - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© Sputnik
Abone ol
Brown-Forman grubu içkilerine zam yapıldığını duyuran Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Yorum yazmıyorum artık" dedi.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Brown-Forman grubundaki alkollü içeceklere zam geldiğini açıkladı.
Aybaş, 3 Aralık'tan itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesine de yer verdiği Twitter paylaşımında “JACK zammı yorum yazmıyorum artık” ifadelerini kullandı.
1 Kasım'da Efes grubu, 7 Kasım günü Mey/Diageo grubu ve 26 Kasım'da da Pernod Ricard grubundaki içkilere zam yapılmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:18ABD, göçmenler için 'Meksika'da Kal' uygulamasını yeniden uygulamaya başlayacak
22:17Haluk Levent'ten Bakan Koca'ya: Ne yapacağız şimdi?
22:08İTO Ekmek Komitesi'nden Şimşek: 4.5 TL'ye satılacak ekmek hem halkı hem kamuyu sıkıntıya sokar
22:041 Leva 8 TL'ye yaklaştı, Bulgarlar alışveriş için Edirne'ye akın etti
22:02İçkiye yeni zam açıklandı
21:53Amerikan Beyzbol Ligi'nde lokavt ilan edildi
21:50ABD'de ikinci Omicron vakası
21:49Türkiye'den Güney Kıbrıs'a tepki: Kimin gerginlikten yana olduğu bir kez daha görüldü
21:43İnşaat temeli kazılırken hasar gören iki binadaki 48 kişi tahliye edildi
21:35TCMB'nin brüt rezervleri 87 milyar dolara geriledi
21:34Polonya Cumhurbaşkanı Duda’dan sınırda İngiliz ve Estonyalı askerlerin varlığına onay
21:20İntihara kalkışan adam, yanlışlıkla kendisini ikna etmeye çalışan 14 yaşındaki kızını öldürdü
21:20AK Partili Dağ'dan ekonomi eleştirilerine yanıt: İhracat rekorları nasıl kırılıyor?
21:08Hastadan 20 bin lira 'bıçak parası' isteyen doktora suçüstü
21:08Lavrov’dan NATO’ya Rusya sınırında gerilim tırmandırma suçlaması
21:06Meteoroloji'den kıyı Ege için kuvvetli yağış, Marmara için fırtına uyarısı
20:57Erdoğan'dan dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım: Yıllık bazda ihracatımız 221 milyar dolar
20:51Fransa’da ninja kılığına giren saldırgan, 2 polisi kılıçla yaraladı
20:44AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri: Seçimler için AK Parti’nin samimiyetini milletimiz görüyor
20:42Son 24 saatte 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi