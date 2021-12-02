https://tr.sputniknews.com/20211202/iletisim-baskani-altun-dogalgaz-rezervlerini-cikarmaya-basladigimizda-doviz-ciktisi-azalacak--1051380961.html

İletişim Başkanı Altun: Doğalgaz rezervlerini çıkarmaya başladığımızda döviz çıktısı azalacak

İletişim Başkanı Altun: Doğalgaz rezervlerini çıkarmaya başladığımızda döviz çıktısı azalacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Keşfettiğimiz doğal gaz rezervlerini de çıkarmaya başladığımızda enerji için döviz çıktısı azalacak ve bu da... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T17:07+0300

2021-12-02T17:07+0300

2021-12-02T17:07+0300

türkiye

fahrettin altun

doğalgaz

dolar

akp

döviz

ekonomi

dolar/tl

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1045067799_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6de0fb1036a219b6ae185626de9eb2ff.jpg

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İhracatta Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık rakamına ulaşıldı. İhracatımız geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 33,4 artışla 21,5 milyar doları buldu. Kısa zamanda keşfettiğimiz doğal gaz rezervlerini de çıkarmaya başladığımızda enerji için döviz çıktısı azalacak ve bu da vatandaşlarımıza alım gücü ve refah olarak geri dönecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü Türkiye hedefimiz için durmadan çalışacağız" ifadesini kullandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fahrettin altun, doğalgaz, dolar, akp, döviz, ekonomi, dolar/tl, twitter