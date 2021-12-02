https://tr.sputniknews.com/20211202/ingilizce-ogretmeni-bunalima-girdi-kelepceyle-hastaneye-kaldirildi-1051365968.html

İngilizce öğretmeni bunalıma girdi, kelepçeyle hastaneye kaldırıldı

İngilizce öğretmeni bunalıma girdi, kelepçeyle hastaneye kaldırıldı

Bir ortaokulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Mustafa A., balkona çıkıp sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Kimseye güvenmediğini söyleyen genç... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T12:39+0300

2021-12-02T12:39+0300

2021-12-02T12:39+0300

türkiye

zonguldak

polis

öğretmen

psikolojik

ingilizce

psikolojik rahatsızlık

intihar

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Zonguldak’ta psikolojik bunalıma girdiği iddia edilen İngilizce öğretmeni Mustafa A., sabah saatlerinde kendisini eve kilitleyerek ailesinin gelmesini istemedi.Yakınlarının çabalarına rağmen ikna olmayan öğretmen Mustafa A. için olay yerine AFAD, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı Mustafa A., kimseye güvenmediğini söyledi.Şişme yatak açtılarSosyal medya hesabından canlı yayın yapan Mustafa A., olay yerine gelen ambulansın gitmesini istedi. AFAD ekipleri de olası bir duruma karşı şişme yatak açtı. Polis ekiplerinin görüştüğü Mustafa A.; ikna çabalarının ardından binadan indirilerek ambulansa götürüldü. Avukatını istediğini ve kimseye güvenmediğini söyleyen Mustafa A., Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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zonguldak, polis, öğretmen, psikolojik, ingilizce, psikolojik rahatsızlık, intihar