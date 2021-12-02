https://tr.sputniknews.com/20211202/ingiltere-kovid-19un-tedavisinde-yeni-bir-ilaca-onay-verdi-1051373178.html

İngiltere, Kovid-19 tedavisinde yeni bir ilaca onay verdi

İngiltere, Kovid-19 tedavisinde yeni bir ilaca onay verdi

İngiltere'de, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatış ve ölüm ihtimalini yüzde 79 azalttığı tespit edilen monoklonal antikor ilacı Xevudy'nin (sotrovimab)... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T14:50+0300

2021-12-02T14:50+0300

2021-12-02T14:54+0300

koronavirüs

ingiltere

tedavi

kovid-19

omicron

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İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'ndan (MHRA) yapılan açıklamada, Xevudy'nin, hafif ila orta şiddette Kovid-19 enfeksiyonu olan ve ciddi hastalık geliştirme riski yüksek kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltmada güvenli ve etkili olduğunun belirlendiği kaydedildi.Açıklamada, Xevudy'nin, Kovid-19 tedavisi için geliştirilen 'Ronapreve' adlı monoklonal antikordan sonra onaylanan ikinci monoklonal antikor tedavisi olduğuna işaret edildi.GSK ile Vir Biotechnology tarafından geliştirilen bu ilacın, enfeksiyonun erken evrelerinde alındığında daha etkili olduğu belirtilen açıklamada, bu nedenle MHRA'nın, ilacı mümkün olan en kısa sürede ve semptom başlangıcından sonraki beş gün içinde kullanılmasını önerdiği bildirildi.Açıklamada, "Bir klinik çalışmada, semptomatik Kovid-19 enfeksiyonu olan yüksek risk taşıyan erişkinlerde tek doz monoklonal antikorun hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 79 azalttığı belirlendi." ifadesi kullanıldı.Ayrıca ilacın 12 yaş ve üzeri, 40 kilogramdan fazla olan kişiler için onaylandığının altı çizildi.'Omicron varyantına karşı ne kadar etkili olduğunu yakından izleyeceğiz'Sağlık Bakanı Sajid Javid de Twitter'dan yaptığı açıklamada, MHRA'nın, Kovid-19'a karşı yeni bir tedaviyi onaylandığını belirterek "Xevudy'nin Omicron varyantına karşı ne kadar etkili olduğunu yakından izleyeceğiz ve NHS ile dağıtım planları üzerinde çalışacağız." ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211126/ingiltere-yeni-kovid-19-varyanti-nedeniyle-6-afrika-ulkesine-seyahat-kisitlamasi-getirecek-1051162359.html

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ingiltere, tedavi, kovid-19, omicron