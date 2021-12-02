Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211202/ingiltere-kovid-19un-tedavisinde-yeni-bir-ilaca-onay-verdi-1051373178.html
İngiltere, Kovid-19 tedavisinde yeni bir ilaca onay verdi
İngiltere, Kovid-19 tedavisinde yeni bir ilaca onay verdi
İngiltere'de, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatış ve ölüm ihtimalini yüzde 79 azalttığı tespit edilen monoklonal antikor ilacı Xevudy'nin (sotrovimab)... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T14:50+0300
2021-12-02T14:54+0300
koronavirüs
ingiltere
tedavi
kovid-19
omicron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/14/1043436712_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_fb44e588eda88adbfd6b056d529f7cce.jpg
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'ndan (MHRA) yapılan açıklamada, Xevudy'nin, hafif ila orta şiddette Kovid-19 enfeksiyonu olan ve ciddi hastalık geliştirme riski yüksek kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltmada güvenli ve etkili olduğunun belirlendiği kaydedildi.Açıklamada, Xevudy'nin, Kovid-19 tedavisi için geliştirilen 'Ronapreve' adlı monoklonal antikordan sonra onaylanan ikinci monoklonal antikor tedavisi olduğuna işaret edildi.GSK ile Vir Biotechnology tarafından geliştirilen bu ilacın, enfeksiyonun erken evrelerinde alındığında daha etkili olduğu belirtilen açıklamada, bu nedenle MHRA'nın, ilacı mümkün olan en kısa sürede ve semptom başlangıcından sonraki beş gün içinde kullanılmasını önerdiği bildirildi.Açıklamada, "Bir klinik çalışmada, semptomatik Kovid-19 enfeksiyonu olan yüksek risk taşıyan erişkinlerde tek doz monoklonal antikorun hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 79 azalttığı belirlendi." ifadesi kullanıldı.Ayrıca ilacın 12 yaş ve üzeri, 40 kilogramdan fazla olan kişiler için onaylandığının altı çizildi.'Omicron varyantına karşı ne kadar etkili olduğunu yakından izleyeceğiz'Sağlık Bakanı Sajid Javid de Twitter'dan yaptığı açıklamada, MHRA'nın, Kovid-19'a karşı yeni bir tedaviyi onaylandığını belirterek "Xevudy'nin Omicron varyantına karşı ne kadar etkili olduğunu yakından izleyeceğiz ve NHS ile dağıtım planları üzerinde çalışacağız." ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211126/ingiltere-yeni-kovid-19-varyanti-nedeniyle-6-afrika-ulkesine-seyahat-kisitlamasi-getirecek-1051162359.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/14/1043436712_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_b631c9edfd1059ea57713af1b6c52d28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, tedavi, kovid-19, omicron

İngiltere, Kovid-19 tedavisinde yeni bir ilaca onay verdi

14:50 02.12.2021 (güncellendi: 14:54 02.12.2021)
© REUTERS / TOBY MELVILLEKoronavirüs - Kovid-19 - Sosyal mesafe uyarısı - Londra - İngiltere
Koronavirüs - Kovid-19 - Sosyal mesafe uyarısı - Londra - İngiltere - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / TOBY MELVILLE
Abone ol
İngiltere'de, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatış ve ölüm ihtimalini yüzde 79 azalttığı tespit edilen monoklonal antikor ilacı Xevudy'nin (sotrovimab) kullanımına onay verildi.
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'ndan (MHRA) yapılan açıklamada, Xevudy'nin, hafif ila orta şiddette Kovid-19 enfeksiyonu olan ve ciddi hastalık geliştirme riski yüksek kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltmada güvenli ve etkili olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Açıklamada, Xevudy'nin, Kovid-19 tedavisi için geliştirilen 'Ronapreve' adlı monoklonal antikordan sonra onaylanan ikinci monoklonal antikor tedavisi olduğuna işaret edildi.
GSK ile Vir Biotechnology tarafından geliştirilen bu ilacın, enfeksiyonun erken evrelerinde alındığında daha etkili olduğu belirtilen açıklamada, bu nedenle MHRA'nın, ilacı mümkün olan en kısa sürede ve semptom başlangıcından sonraki beş gün içinde kullanılmasını önerdiği bildirildi.
Açıklamada, "Bir klinik çalışmada, semptomatik Kovid-19 enfeksiyonu olan yüksek risk taşıyan erişkinlerde tek doz monoklonal antikorun hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 79 azalttığı belirlendi." ifadesi kullanıldı.
Ayrıca ilacın 12 yaş ve üzeri, 40 kilogramdan fazla olan kişiler için onaylandığının altı çizildi.

'Omicron varyantına karşı ne kadar etkili olduğunu yakından izleyeceğiz'

Sağlık Bakanı Sajid Javid de Twitter'dan yaptığı açıklamada, MHRA'nın, Kovid-19'a karşı yeni bir tedaviyi onaylandığını belirterek "Xevudy'nin Omicron varyantına karşı ne kadar etkili olduğunu yakından izleyeceğiz ve NHS ile dağıtım planları üzerinde çalışacağız." ifadesini kullandı.
İngiltere - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
KORONAVİRÜS
İngiltere, yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirecek
26 Kasım, 01:21
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:20Antalya'da okul servisi ağaca çarptı: 7'si öğrenci 8 yaralı
16:16Fırtınanın ardından Caddebostan sahilini kaplayan kırmızı yosunlar toplanıyor
16:141 ay inşaat işçisi gibi çalışan polis, cinayet şüphelisini yakaladı
16:11Çariçe İkinci Katerina'nın aşılamanın önemine dikkat çektiği mektubu açık artırmada satıldı
16:11Yeni Malatyaspor'un isim sponsoru Öznur Kablo'dan Digitürk'e dava
16:06Benzine zam geldi
16:06Danimarka'da kar fırtınasına yakalanan müşteriler geceyi IKEA'da geçirdi
15:58'Dünyaya böyle gelmemeliydim' diyerek annesinin doktoruna açtığı davayı kazandı
15:56Rusya, Kuril Adaları'ndan Matua'ya gemisavar füze sistemi yerleştirdi
15:54Atatürk Havalimanı’nda elektrik kablosu hırsızlığı
15:45Rusya, Omicron varyantının yayılımı nedeniyle karantina uygulamasına gidecek
15:40Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
15:39Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Borrell, Rusya'ya yaptırımları görüştü
15:38Kasım'da en çok satılan otomobil markaları belli oldu
15:33Edirne'de ekmeği zamlı satan fırınlara tutanak
15:23Tanju Özcan'dan Erdoğan'a faiz desteği: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım
15:22Sağlık sendikaları iş bırakıyor: Tüm illerde eylem kararı
15:18DİSK-AR: Çalışanların yüzde 69'u asgari ücret civarında maaş alıyor
15:16Hava topunda rakibiyle çarpışan 16 yaşındaki futbolcu beyin kanaması geçirdi
15:09Seren Serengil: Boyum 4 santimetre kısalmış, hastaneden şikayetçi olacağım