https://tr.sputniknews.com/20211202/intihara-kalkisan-adam-yanlislikla-kendisini-ikna-etmeye-calisan-14-yasindaki-kizini-oldurdu-1051390783.html

İntihara kalkışan adam, yanlışlıkla kendisini ikna etmeye çalışan 14 yaşındaki kızını öldürdü

İntihara kalkışan adam, yanlışlıkla kendisini ikna etmeye çalışan 14 yaşındaki kızını öldürdü

Kırıkkale'de, intihara kalkışan adamın kolundan seken kurşun, oda kapısının ardından babasını ikna etmeye çalışan kızının göğsüne isabet etti. Genç kız olay... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T21:20+0300

2021-12-02T21:20+0300

2021-12-02T21:29+0300

türkiye

kız

baba

intihar

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Kırıkkale'de bir baba, intihar etmek isterken onu ikna etmeye çalışan kızını öldürdü. Olay, sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi 1426'ncı sokaktaki bir evde meydana geldi. Bir süredir sorunları olan E.K., ailesine kendisini öldüreceğini söyleyip odasının kapısını kilitledi.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre ailesinin çabalarına rağmen ikna olmayan E.K. tabancasını ateşledi. E.K.'nın kolunu yaralayarak seken kurşun, oda kapısının arkasından babasını ikna etmeye çalışan kızı H.K.'nın göğsüne isabet etti. Genç kız aldığı yarayla yere yığılırken, aile sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde H.K.'nın aldığı yarayla hayatını kaybettiği belirlendi. Kolundan yaralanan baba E.K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Yüksek İhtisas Hastanesi'ne daha sonra ise Ankara'da bir hastaneye sevk edildi.

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kız, baba, intihar