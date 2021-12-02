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https://tr.sputniknews.com/20211202/intihara-kalkisan-adam-yanlislikla-kendisini-ikna-etmeye-calisan-14-yasindaki-kizini-oldurdu-1051390783.html
İntihara kalkışan adam, yanlışlıkla kendisini ikna etmeye çalışan 14 yaşındaki kızını öldürdü
İntihara kalkışan adam, yanlışlıkla kendisini ikna etmeye çalışan 14 yaşındaki kızını öldürdü
Kırıkkale'de, intihara kalkışan adamın kolundan seken kurşun, oda kapısının ardından babasını ikna etmeye çalışan kızının göğsüne isabet etti. Genç kız olay... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T21:20+0300
2021-12-02T21:29+0300
türkiye
kız
baba
intihar
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Kırıkkale'de bir baba, intihar etmek isterken onu ikna etmeye çalışan kızını öldürdü. Olay, sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi 1426'ncı sokaktaki bir evde meydana geldi. Bir süredir sorunları olan E.K., ailesine kendisini öldüreceğini söyleyip odasının kapısını kilitledi.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre ailesinin çabalarına rağmen ikna olmayan E.K. tabancasını ateşledi. E.K.'nın kolunu yaralayarak seken kurşun, oda kapısının arkasından babasını ikna etmeye çalışan kızı H.K.'nın göğsüne isabet etti. Genç kız aldığı yarayla yere yığılırken, aile sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde H.K.'nın aldığı yarayla hayatını kaybettiği belirlendi. Kolundan yaralanan baba E.K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Yüksek İhtisas Hastanesi'ne daha sonra ise Ankara'da bir hastaneye sevk edildi.
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kız, baba, intihar

İntihara kalkışan adam, yanlışlıkla kendisini ikna etmeye çalışan 14 yaşındaki kızını öldürdü

21:20 02.12.2021 (güncellendi: 21:29 02.12.2021)
© DHAİntihara kalkıştı, yanlışlıkla kızını öldürdü İntihara kalkıştı, yanlışlıkla kızını öldürdü
İntihara kalkıştı, yanlışlıkla kızını öldürdü İntihara kalkıştı, yanlışlıkla kızını öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© DHA
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Kırıkkale'de, intihara kalkışan adamın kolundan seken kurşun, oda kapısının ardından babasını ikna etmeye çalışan kızının göğsüne isabet etti. Genç kız olay yerinde yaşamını yitirirken, kolundan yaralanan E.K., hastanede tedaviye alındı
Kırıkkale'de bir baba, intihar etmek isterken onu ikna etmeye çalışan kızını öldürdü. Olay, sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi 1426'ncı sokaktaki bir evde meydana geldi. Bir süredir sorunları olan E.K., ailesine kendisini öldüreceğini söyleyip odasının kapısını kilitledi.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre ailesinin çabalarına rağmen ikna olmayan E.K. tabancasını ateşledi. E.K.'nın kolunu yaralayarak seken kurşun, oda kapısının arkasından babasını ikna etmeye çalışan kızı H.K.'nın göğsüne isabet etti. Genç kız aldığı yarayla yere yığılırken, aile sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde H.K.'nın aldığı yarayla hayatını kaybettiği belirlendi. Kolundan yaralanan baba E.K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Yüksek İhtisas Hastanesi'ne daha sonra ise Ankara'da bir hastaneye sevk edildi.
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