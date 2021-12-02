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https://tr.sputniknews.com/20211202/is-degistirene-iliskin-emsal-karar-ayrildigi-sirkete-zarar-verme-ihtimalinin-kanitlanmasi-gerekir-1051360073.html
İş değiştirene ilişkin emsal karar: Rakip firmada çalışması rekabet yasağını ihlal anlamına gelmez
İş değiştirene ilişkin emsal karar: Rakip firmada çalışması rekabet yasağını ihlal anlamına gelmez
E-ticaret sektöründe rakip bir firmaya geçen çalışan, işçi ve yeni işverene dava açtı. Mahkeme, işçinin rakip firmada çalışmaya başlamasının rekabet yasağını... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T10:02+0300
2021-12-02T10:04+0300
yaşam
türkiye
işçi
mahkeme
işveren
e-ticaret
rakip
davacı
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E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette çalışan kişi, aynı sektörde çalışan başka bir firmaya transfer oldu. Önemli görevde olan işçisini rakip firmaya kaptıran şirket, mahkemenin yolunu tuttu, hem eski işçisine hem de onu işe alan iş insanına dava açtı. Şirket sırlarının rakip firmaya geçeceğini öne süren davacı patron, davalı işçinin rekabet yasağına aykırı davrandığını öne sürdü. Davalının, iş sözleşmesinde kararlaştırılan rekabet yasağı hükmüne aykırı surette diğer davalı nezdinde çalışmaya başlaması nedeniyle 5 bin TL'nin ticari faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istedi.Davalılar, davacının 'rekabet sözleşmesinin varlığı iddiası ile cezai şart talep edemeyeceğini, davalı işçinin rekabet yasağı uygulanabilecek bir iş ve görevde çalışmadığını, rekabet yasağı sözleşmesi kurulması için gerekli koşulların bulunmadığını, davaya konu rekabet sözleşmesinin sınırlandırılmadığından geçersiz olduğunu' öne sürdü. Davalılar davanın reddini talep etti. Asliye Ticaret Mahkemesi, davanın reddine hükmetti. Davacı avukatı, kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, davanın reddine dair kararının, eksik incelemeye ve yanılgılı hukuki değerlendirmelere dayalı, açıkça haksız ve hukuka aykırı bir karar olduğuna hükmetti. Davacının istinaf başvurusunun usulen kabulüne, Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına karar verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211128/yargitay-karari-yillik-iznini-biriktiren-isciye-izinlerin-parasi-odenecek-1051218396.html
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türkiye, işçi, mahkeme, işveren, e-ticaret, rakip, davacı

İş değiştirene ilişkin emsal karar: Rakip firmada çalışması rekabet yasağını ihlal anlamına gelmez

10:02 02.12.2021 (güncellendi: 10:04 02.12.2021)
© AAmahkeme
mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© AA
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E-ticaret sektöründe rakip bir firmaya geçen çalışan, işçi ve yeni işverene dava açtı. Mahkeme, işçinin rakip firmada çalışmaya başlamasının rekabet yasağını ihlal ettiği anlamına gelmeyeceğine hükmetti. Kararda, işçinin ayrıldığı şirkete zarar verme ihtimalinin olduğunun da kanıtlaması gerektiği hatırlatıldı.
E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette çalışan kişi, aynı sektörde çalışan başka bir firmaya transfer oldu.
Önemli görevde olan işçisini rakip firmaya kaptıran şirket, mahkemenin yolunu tuttu, hem eski işçisine hem de onu işe alan iş insanına dava açtı. Şirket sırlarının rakip firmaya geçeceğini öne süren davacı patron, davalı işçinin rekabet yasağına aykırı davrandığını öne sürdü. Davalının, iş sözleşmesinde kararlaştırılan rekabet yasağı hükmüne aykırı surette diğer davalı nezdinde çalışmaya başlaması nedeniyle 5 bin TL'nin ticari faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istedi.
Davalılar, davacının 'rekabet sözleşmesinin varlığı iddiası ile cezai şart talep edemeyeceğini, davalı işçinin rekabet yasağı uygulanabilecek bir iş ve görevde çalışmadığını, rekabet yasağı sözleşmesi kurulması için gerekli koşulların bulunmadığını, davaya konu rekabet sözleşmesinin sınırlandırılmadığından geçersiz olduğunu' öne sürdü. Davalılar davanın reddini talep etti.
Asliye Ticaret Mahkemesi, davanın reddine hükmetti. Davacı avukatı, kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, davanın reddine dair kararının, eksik incelemeye ve yanılgılı hukuki değerlendirmelere dayalı, açıkça haksız ve hukuka aykırı bir karar olduğuna hükmetti.
Davacının istinaf başvurusunun usulen kabulüne, Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına karar verildi.
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