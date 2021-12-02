https://tr.sputniknews.com/20211202/is-degistirene-iliskin-emsal-karar-ayrildigi-sirkete-zarar-verme-ihtimalinin-kanitlanmasi-gerekir-1051360073.html

İş değiştirene ilişkin emsal karar: Rakip firmada çalışması rekabet yasağını ihlal anlamına gelmez

İş değiştirene ilişkin emsal karar: Rakip firmada çalışması rekabet yasağını ihlal anlamına gelmez

E-ticaret sektöründe rakip bir firmaya geçen çalışan, işçi ve yeni işverene dava açtı. Mahkeme, işçinin rakip firmada çalışmaya başlamasının rekabet yasağını... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T10:02+0300

2021-12-02T10:02+0300

2021-12-02T10:04+0300

yaşam

türkiye

işçi

mahkeme

işveren

e-ticaret

rakip

davacı

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E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette çalışan kişi, aynı sektörde çalışan başka bir firmaya transfer oldu. Önemli görevde olan işçisini rakip firmaya kaptıran şirket, mahkemenin yolunu tuttu, hem eski işçisine hem de onu işe alan iş insanına dava açtı. Şirket sırlarının rakip firmaya geçeceğini öne süren davacı patron, davalı işçinin rekabet yasağına aykırı davrandığını öne sürdü. Davalının, iş sözleşmesinde kararlaştırılan rekabet yasağı hükmüne aykırı surette diğer davalı nezdinde çalışmaya başlaması nedeniyle 5 bin TL'nin ticari faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istedi.Davalılar, davacının 'rekabet sözleşmesinin varlığı iddiası ile cezai şart talep edemeyeceğini, davalı işçinin rekabet yasağı uygulanabilecek bir iş ve görevde çalışmadığını, rekabet yasağı sözleşmesi kurulması için gerekli koşulların bulunmadığını, davaya konu rekabet sözleşmesinin sınırlandırılmadığından geçersiz olduğunu' öne sürdü. Davalılar davanın reddini talep etti. Asliye Ticaret Mahkemesi, davanın reddine hükmetti. Davacı avukatı, kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, davanın reddine dair kararının, eksik incelemeye ve yanılgılı hukuki değerlendirmelere dayalı, açıkça haksız ve hukuka aykırı bir karar olduğuna hükmetti. Davacının istinaf başvurusunun usulen kabulüne, Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına karar verildi.

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