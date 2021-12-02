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İspanya'da Kovid-19 vakalarında 1 ayda 4.5 kat artış
İspanya'da Kovid-19 vakalarında 1 ayda 4.5 kat artış
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları son bir ayda yaklaşık 4.5 kat arttı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T23:19+0300
2021-12-02T23:19+0300
koronavirüs
ispanya
aşılama
vaka
koronavirüs
kovid-19
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İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, her 100 bin kişide görülen ülkedeki vaka ortalamasının 234'e çıktığı bildirildi. Bu rakam 2 Kasım'da 53 olarak gerçekleşmişti.Son 24 saatte ülkede 14 bin 500 yeni vaka tespit edildiği belirtilen açıklamada, salgından 42 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.Açıklamada, ülkedeki 8 kentin (Girona, Huesca, Avila, Castellon, San Sebastian, Lleida, Teruel ve Zamora) Kovid-19'da yüksek riskli seviyede olduğu kaydedildi.Öte yandan, ülkedeki 17 özerk yönetimin sağlık departmanları Sağlık Bakanı Carolina Darias başkanlığında toplandı.Darias, basına yaptığı açıklamada, mevcut durumda İspanya'da 5 kişide (3 Madrid, 2 Katalonya) Omicron varyantı tespit edildiğini duyurdu.İspanyol bakan, ülkede 5-11 yaş çocuklara Kovid-19 aşısına başlanması için 3.3 milyon doz Pfizer aşısı geleceğini, aralıkta 1.3 milyon, ocakta da 2 milyon çocuğun aşılanmasının planlandığını söyledi.Ülkede 12 yaş üstü nüfusun yüzde 89.4'ünde ikinci doz aşılar tamamlanırken, geçen aydan itibaren 60 yaş üstüne 3. doz aşılara başlanmıştı.İspanya'da her özerk yönetim Kovid-19 önlemlerini yerel yönetimlerin kararıyla alırken, bazı bölgelerde restoran ve eğlence merkezlerine yüzde 75 kapasiteyle müşteri kabul etme ve sadece aşı sertifikasıyla giriş izni veriliyor.Salgının başlamasından bu yana İspanya'da 5 milyon 189 bin 220 Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplamda 88 bin 122 kişi salgından öldü.
https://tr.sputniknews.com/20211130/kovid-19un-omicron-mutasyonu-ispanyaya-sicradi-1051277131.html
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ispanya, aşılama, vaka, koronavirüs, kovid-19

İspanya'da Kovid-19 vakalarında 1 ayda 4.5 kat artış

23:19 02.12.2021
© REUTERS / Sergio Perezİspanya - Madrid - koronavirüs
İspanya - Madrid - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / Sergio Perez
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İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları son bir ayda yaklaşık 4.5 kat arttı.
İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, her 100 bin kişide görülen ülkedeki vaka ortalamasının 234'e çıktığı bildirildi. Bu rakam 2 Kasım'da 53 olarak gerçekleşmişti.
Son 24 saatte ülkede 14 bin 500 yeni vaka tespit edildiği belirtilen açıklamada, salgından 42 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.
Açıklamada, ülkedeki 8 kentin (Girona, Huesca, Avila, Castellon, San Sebastian, Lleida, Teruel ve Zamora) Kovid-19'da yüksek riskli seviyede olduğu kaydedildi.
Öte yandan, ülkedeki 17 özerk yönetimin sağlık departmanları Sağlık Bakanı Carolina Darias başkanlığında toplandı.
Darias, basına yaptığı açıklamada, mevcut durumda İspanya'da 5 kişide (3 Madrid, 2 Katalonya) Omicron varyantı tespit edildiğini duyurdu.
İspanyol bakan, ülkede 5-11 yaş çocuklara Kovid-19 aşısına başlanması için 3.3 milyon doz Pfizer aşısı geleceğini, aralıkta 1.3 milyon, ocakta da 2 milyon çocuğun aşılanmasının planlandığını söyledi.
Ülkede 12 yaş üstü nüfusun yüzde 89.4'ünde ikinci doz aşılar tamamlanırken, geçen aydan itibaren 60 yaş üstüne 3. doz aşılara başlanmıştı.
İspanya'da her özerk yönetim Kovid-19 önlemlerini yerel yönetimlerin kararıyla alırken, bazı bölgelerde restoran ve eğlence merkezlerine yüzde 75 kapasiteyle müşteri kabul etme ve sadece aşı sertifikasıyla giriş izni veriliyor.
Salgının başlamasından bu yana İspanya'da 5 milyon 189 bin 220 Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplamda 88 bin 122 kişi salgından öldü.
Omicron - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
KORONAVİRÜS
Kovid-19’un Omicron mutasyonu İspanya’ya sıçradı
30 Kasım, 09:18
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