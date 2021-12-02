https://tr.sputniknews.com/20211202/ispanyada-kovid-19-vakalarinda-1-ayda-45-kat-artis-1051394022.html

İspanya'da Kovid-19 vakalarında 1 ayda 4.5 kat artış

İspanya'da Kovid-19 vakalarında 1 ayda 4.5 kat artış

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları son bir ayda yaklaşık 4.5 kat arttı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T23:19+0300

2021-12-02T23:19+0300

2021-12-02T23:19+0300

koronavirüs

ispanya

aşılama

vaka

koronavirüs

kovid-19

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İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, her 100 bin kişide görülen ülkedeki vaka ortalamasının 234'e çıktığı bildirildi. Bu rakam 2 Kasım'da 53 olarak gerçekleşmişti.Son 24 saatte ülkede 14 bin 500 yeni vaka tespit edildiği belirtilen açıklamada, salgından 42 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.Açıklamada, ülkedeki 8 kentin (Girona, Huesca, Avila, Castellon, San Sebastian, Lleida, Teruel ve Zamora) Kovid-19'da yüksek riskli seviyede olduğu kaydedildi.Öte yandan, ülkedeki 17 özerk yönetimin sağlık departmanları Sağlık Bakanı Carolina Darias başkanlığında toplandı.Darias, basına yaptığı açıklamada, mevcut durumda İspanya'da 5 kişide (3 Madrid, 2 Katalonya) Omicron varyantı tespit edildiğini duyurdu.İspanyol bakan, ülkede 5-11 yaş çocuklara Kovid-19 aşısına başlanması için 3.3 milyon doz Pfizer aşısı geleceğini, aralıkta 1.3 milyon, ocakta da 2 milyon çocuğun aşılanmasının planlandığını söyledi.Ülkede 12 yaş üstü nüfusun yüzde 89.4'ünde ikinci doz aşılar tamamlanırken, geçen aydan itibaren 60 yaş üstüne 3. doz aşılara başlanmıştı.İspanya'da her özerk yönetim Kovid-19 önlemlerini yerel yönetimlerin kararıyla alırken, bazı bölgelerde restoran ve eğlence merkezlerine yüzde 75 kapasiteyle müşteri kabul etme ve sadece aşı sertifikasıyla giriş izni veriliyor.Salgının başlamasından bu yana İspanya'da 5 milyon 189 bin 220 Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplamda 88 bin 122 kişi salgından öldü.

https://tr.sputniknews.com/20211130/kovid-19un-omicron-mutasyonu-ispanyaya-sicradi-1051277131.html

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ispanya, aşılama, vaka, koronavirüs, kovid-19