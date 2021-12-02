https://tr.sputniknews.com/20211202/istanbul-eczaci-odasi-bulunamayan-ilaclarin-sorumlusu-degil-magduruyuz-1051366254.html

İstanbul Eczacı Odası: Bulunamayan ilaçların sorumlusu değil mağduruyuz

İstanbul Eczacı Odası: Bulunamayan ilaçların sorumlusu değil mağduruyuz

Piyasada bulunmayan ilaçlar konusunda açıklama yapan İstanbul Eczacı Odası, "Eczanelerde bulunmayan ilaçların sorumlusu eczacılar değil. Eczacıları günah... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T12:43+0300

2021-12-02T12:43+0300

2021-12-02T12:43+0300

türkiye

istanbul eczacı odası

eczane

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Geçen hafta açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, "döviz kurundaki yükseliş nedeniyle bazı ilaçlara erişilemediği iddiaları üzerine" ecza depoları ve eczanelere yapılan denetimleri sıklaştırdığını duyurdu, 17 ecza deposu ile 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildiğini açıkladı.Bunun üzerine İstanbul Eczacı Odası bir açıklama yaptı. "Son günlerde bazı gazete, televizyon ve internet medyasına yansıyan haberlerde eczacıların ilaç stoğu yaptığı şeklinde mesnetsiz iddialar yer almaktadır" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada şöyle denildi:"Türkiye'nin dört bir yanında halk sağlığı için fedakarca hizmet veren eczacıları yaftalayan ve hedef gösteren bu yaklaşımı kınıyoruz. Bir kez daha vurgulamak istiyoruz: Eczanelerde bulunmayan ilaçların sorumlusu eczacılar değildir. Bulunmayan ilaçlar sorunu, her geçen gün halk sağlığını olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Hem biz eczacılar hem hastalarımız, 'bulunmayan ilaçlar' sorununun doğrudan mağdurudur.Sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçası olarak Türkiye'de 28 bini aşkın eczane hizmet vermektedir. Sağlık Bakanlığının İlaç Takip Sistemi kayıtları ile 261 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk yaşanmasının kamuoyuna 'eczaneler stok yapıyor' şeklinde yansıtılması bir linç yaklaşımıdır. Eczacıları günah keçisi ilan etmek, yok ilaçların sorumlusu olarak göstermek sorunu çarpıtma anlayışıdır. Bulunmayan ilaçlar sorunu bu yaklaşımla çözülmez, çözülemez.Tüm yetkilileri bulunmayan ilaçlar sorunuyla ilgili teşhisi doğru koymaya, tedaviyi yanlış yerde aramamaya, eczacılarla vatandaşlarımızın karşı karşıya gelmesine neden olacak söylemlerden uzak durmaya davet ediyoruz."

https://tr.sputniknews.com/20211130/stok-kayitlarinda-uyumsuzluk-tespit-etti-edilen-ecza-deposu-sayisi-54e-eczane-sayisi-261e-cikti-1051278880.html

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istanbul eczacı odası, eczane