https://tr.sputniknews.com/20211202/istanbul-icin-sari-kodlu-lodos-uyarisi-1051381127.html

İstanbul için sarı kodlu lodos uyarısı

İstanbul için sarı kodlu lodos uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a sarı kod ile lodos uyarısında bulundu. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T17:13+0300

2021-12-02T17:13+0300

2021-12-02T17:13+0300

türkiye

istanbul

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meteoroloji

lodos

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hava

sarı alarm

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın için yapılan uyarıda, "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.Meteoroloji Marmara Bölgesi içinde ayrı bir uyarıda bulundu.Bu uyarıda ise, "Rüzgarın yarın Marmara Bölgesi'nde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgisi yer aldı.

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