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https://tr.sputniknews.com/20211202/istanbula-bin-adet-lale-dikilecek-1051368295.html
İstanbul'a bin adet lale dikilecek
İstanbul'a bin adet lale dikilecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Emirgan Korusu İstanbul Meydanı'na bin adet lale dikileceğini duyurdu. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T13:19+0300
2021-12-02T13:19+0300
2021-12-02T13:19+0300
yaşam
istanbul
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ibb
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lale
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İstanbul'a bin adet lale dikilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duyurusuna göre, 1.000 adet ‘İstanbul Lalesi’nin Emirgan Korusu'na dikilmesi planlanıyor.İstanbul her yıl gelenekselleşen lale festivaline de ev sahipliği yapıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210420/istanbulda-8-milyon-lale-ile-gorsel-solen-1044319316.html
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İstanbul'a bin adet lale dikilecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Emirgan Korusu İstanbul Meydanı'na bin adet lale dikileceğini duyurdu.
İstanbul'a bin adet
lale dikilecek. İ stanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duyurusuna göre, 1.000 adet ‘İstanbul Lalesi’nin Emirgan Korusu'na dikilmesi planlanıyor.
İstanbul her yıl gelenekselleşen lale festivaline de ev sahipliği yapıyor.