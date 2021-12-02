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https://tr.sputniknews.com/20211202/istanbula-bin-adet-lale-dikilecek-1051368295.html
İstanbul'a bin adet lale dikilecek
İstanbul'a bin adet lale dikilecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Emirgan Korusu İstanbul Meydanı'na bin adet lale dikileceğini duyurdu. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
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İstanbul'a bin adet lale dikilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duyurusuna göre, 1.000 adet ‘İstanbul Lalesi’nin Emirgan Korusu'na dikilmesi planlanıyor.İstanbul her yıl gelenekselleşen lale festivaline de ev sahipliği yapıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210420/istanbulda-8-milyon-lale-ile-gorsel-solen-1044319316.html
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istanbul, türkiye, ibb, festival, lale

İstanbul'a bin adet lale dikilecek

13:19 02.12.2021
© DHALale - İstanbul
Lale - İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Emirgan Korusu İstanbul Meydanı'na bin adet lale dikileceğini duyurdu.
İstanbul'a bin adet lale dikilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duyurusuna göre, 1.000 adet ‘İstanbul Lalesi’nin Emirgan Korusu'na dikilmesi planlanıyor.
İstanbul her yıl gelenekselleşen lale festivaline de ev sahipliği yapıyor.
Lale - İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2021
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