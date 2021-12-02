https://tr.sputniknews.com/20211202/istanbula-bin-adet-lale-dikilecek-1051368295.html

İstanbul'a bin adet lale dikilecek

İstanbul'a bin adet lale dikilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Emirgan Korusu İstanbul Meydanı'na bin adet lale dikileceğini duyurdu. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T13:19+0300

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yaşam

istanbul

türkiye

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festival

lale

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İstanbul'a bin adet lale dikilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duyurusuna göre, 1.000 adet ‘İstanbul Lalesi’nin Emirgan Korusu'na dikilmesi planlanıyor.İstanbul her yıl gelenekselleşen lale festivaline de ev sahipliği yapıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210420/istanbulda-8-milyon-lale-ile-gorsel-solen-1044319316.html

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istanbul, türkiye, ibb, festival, lale