Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211202/istanbulda-yilbasi-operasyonu-105-ton-sahte-icki-ele-gecirildi-1051386526.html
İstanbul'da yılbaşı operasyonu: 10.5 ton sahte içki ele geçirildi
İstanbul'da yılbaşı operasyonu: 10.5 ton sahte içki ele geçirildi
İstanbul'da yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda toplam 10 ton 557 litre sahte içki ele geçirildi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T19:10+0300
2021-12-02T19:10+0300
türkiye
istanbul
sahte içki
alkol
şüpheli
metil alkol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051386180_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_c7b47f3baf849a324e9b25a44a914dce.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi Başakşehir, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da sahte içki operasyonu düzenledi.Tespit edilen adreslere baskın yapan polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskınlarda, piyasaya sürülmek üzere ve metil alkolün damıtılmasıyla elde edilen 10 ton 557 litre sahte alkol, 1275 litre etil alkol, 70 litre metil alkol, 4 bin 950 adet kapak, 450 adet boş alkol şişesi, 33 bin 400 adet etiket, 15 bin 500 sahte bandrol ve kapaklama makinesi ele geçirildiOperasyon anı kameralara yansırken, Ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgunsun sürdüğü belirtildi.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051386180_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_735cfccde2535a77758cca9c4b0a8106.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, sahte içki, alkol, şüpheli, metil alkol

İstanbul'da yılbaşı operasyonu: 10.5 ton sahte içki ele geçirildi

19:10 02.12.2021
© İHA / SELİM BAYRAKTARİstanbul'un üç ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 10.5 ton sahte içki ele geçirildi.
İstanbul'un üç ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 10.5 ton sahte içki ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© İHA / SELİM BAYRAKTAR
Abone ol
İstanbul'da yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda toplam 10 ton 557 litre sahte içki ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi Başakşehir, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da sahte içki operasyonu düzenledi.
© İHA / SELİM BAYRAKTARİstanbul'un üç ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 10.5 ton sahte içki ele geçirildi.
İstanbul'un üç ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 10.5 ton sahte içki ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
İstanbul'un üç ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 10.5 ton sahte içki ele geçirildi.
© İHA / SELİM BAYRAKTAR
Tespit edilen adreslere baskın yapan polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskınlarda, piyasaya sürülmek üzere ve metil alkolün damıtılmasıyla elde edilen 10 ton 557 litre sahte alkol, 1275 litre etil alkol, 70 litre metil alkol, 4 bin 950 adet kapak, 450 adet boş alkol şişesi, 33 bin 400 adet etiket, 15 bin 500 sahte bandrol ve kapaklama makinesi ele geçirildi
© İHA / SELİM BAYRAKTARİstanbul'un üç ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 10.5 ton sahte içki ele geçirildi.
İstanbul'un üç ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 10.5 ton sahte içki ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
İstanbul'un üç ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 10.5 ton sahte içki ele geçirildi.
© İHA / SELİM BAYRAKTAR
Operasyon anı kameralara yansırken, Ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgunsun sürdüğü belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:10İstanbul'da yılbaşı operasyonu: 10.5 ton sahte içki ele geçirildi
19:10Almanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ek tedbirler alındı: 'Durum çok ciddi'
19:03Çocuk tacizine batan Katolik Kilisesi'nde başpiskoposun 'bir kadınla ilişki' istifası kabul edildi
19:01İtalya'da 'Banksy'nin Dünyası: Sürükleyici Deneyim' sergisi açıldı
18:58Aşı karşıtı vaiz koronavirüsten hayatını kaybetti
18:56Eşini 104 yerinden bıçaklayan Feyzo Duran: Eve geldiğimde elindeki bıçakla kendini bıçaklıyordu
18:49Putin’den madenciler için hayatlarını riske atmayacak koşullar yaratma talebi
18:48Porno film yıldızı Adriana Chechik, film setlerinde yaşadığı sakatlıkları anlattı
18:47Avrupa Birliği, Belarus'a yeni yaptırım paketini kabul etti
18:43Ankara'da 13 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen kişiye meydan dayağı
18:40Omicron varyantı Singapur'a da sıçradı
18:30Çin, 'Boeing 737 Max' tipi uçaklara yeniden uçuş izni verdi
18:29Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'daki kriz, diplomasi yoluyla çözülmeli
18:13Hindistan’da sınıfa giren leopar öğrenciyi yaraladı
18:13Bakan Koca: Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilecek
18:06Yolsuzlukla suçlanan eski Avusturya başbakanı Kurz siyaseti bıraktı
18:04ABD, ülkeye girenlerden uçuştan 24 saat önce yaptırılmış test sonucu isteyecek
18:00Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Şam rejimi Halk Meclisi'nin açıklamasını şiddetle reddediyoruz
17:58AB, seyahat listesini daralttı
17:54CHP'li Altay: Merkez Bankası Başkanı değiştikçe ekonomi batıyor