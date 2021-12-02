https://tr.sputniknews.com/20211202/istanbulda-yilbasi-operasyonu-105-ton-sahte-icki-ele-gecirildi-1051386526.html

İstanbul'da yılbaşı operasyonu: 10.5 ton sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da yılbaşı operasyonu: 10.5 ton sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda toplam 10 ton 557 litre sahte içki ele geçirildi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T19:10+0300

2021-12-02T19:10+0300

2021-12-02T19:10+0300

türkiye

istanbul

sahte içki

alkol

şüpheli

metil alkol

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi Başakşehir, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da sahte içki operasyonu düzenledi.Tespit edilen adreslere baskın yapan polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskınlarda, piyasaya sürülmek üzere ve metil alkolün damıtılmasıyla elde edilen 10 ton 557 litre sahte alkol, 1275 litre etil alkol, 70 litre metil alkol, 4 bin 950 adet kapak, 450 adet boş alkol şişesi, 33 bin 400 adet etiket, 15 bin 500 sahte bandrol ve kapaklama makinesi ele geçirildiOperasyon anı kameralara yansırken, Ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgunsun sürdüğü belirtildi.

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istanbul, sahte içki, alkol, şüpheli, metil alkol