https://tr.sputniknews.com/20211202/italyada-5-11-yas-grubundaki-cocuklara-kovid-19-asisina-onay-1051357684.html
İtalya'da 5-11 yaş grubundaki çocuklara Kovid-19 aşısına onay
İtalya'da 5-11 yaş grubundaki çocuklara Kovid-19 aşısına onay
İtalya İlaç Ajansı (AIFA), 5-11 yaş grubundaki çocukların azaltılmış dozla Pfizer-Biontech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından olabilmesine onay... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T05:17+0300
2021-12-02T05:17+0300
2021-12-02T05:17+0300
koronavirüs
italya
çocuk
aşılama
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs aşısı
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AIFA'dan yapılan yazılı açıklamada, AIFA Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, 5-11 yaş grubundaki çocuklara, Pfizer-BioNTech aşısının üç hafta arayla dozun üçte biri ile yapılmasına yeşil ışık yakan bir karar aldığı belirtildi.AIFA'nın söz konusu onayı, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), 25 Kasım'da 5-11 yaş grubundaki çocukların Pfizer-BioNTech aşısı olabileceğine dair verdiği kararın ardından geldi.Avrupa dışında, ABD, İsrail ve Kanada gibi ülkelerde bu yaş grubu çocuklara Kovid-19 aşısı uygulanıyor.Diğer yandan, Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı İtalya'da bugün itibarıyla 96 milyon 734 bin 823 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 699 bin 980 oldu. Aşıları tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 84.6 olarak gerçekleşti.İtalya'da 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 6 milyon 905 bin 689 hatırlatıcı doz uygulandı.
https://tr.sputniknews.com/20211127/almanyada-2-kiside-koronavirusun-omicron-varyanti-goruldu-1051211178.html
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italya, çocuk, aşılama, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı
İtalya'da 5-11 yaş grubundaki çocuklara Kovid-19 aşısına onay
İtalya İlaç Ajansı (AIFA), 5-11 yaş grubundaki çocukların azaltılmış dozla Pfizer-Biontech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından olabilmesine onay verdi.
AIFA'dan yapılan yazılı açıklamada, AIFA Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, 5-11 yaş grubundaki çocuklara, Pfizer-BioNTech aşısının üç hafta arayla dozun üçte biri ile yapılmasına yeşil ışık yakan bir karar aldığı belirtildi.
AIFA'nın söz konusu onayı, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), 25 Kasım'da 5-11 yaş grubundaki çocukların Pfizer-BioNTech aşısı olabileceğine dair verdiği kararın ardından geldi.
Avrupa dışında, ABD, İsrail ve Kanada gibi ülkelerde bu yaş grubu çocuklara Kovid-19 aşısı uygulanıyor.
Diğer yandan, Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı İtalya'da bugün itibarıyla 96 milyon 734 bin 823 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 699 bin 980 oldu. Aşıları tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 84.6 olarak gerçekleşti.
İtalya'da 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 6 milyon 905 bin 689 hatırlatıcı doz uygulandı.